Mario Pelchat s'invite dans la dernière de saison de ce populaire talk-show

À ses côtés, on retrouvait aussi les invités Laurent Paquin , Mitsou Plourde (coordonnatrice des soins complémentaires en centre palliatif) et Geneviève Jeanson . Cette dernière est revenue avec la plus grande humilité sur ses années de cyclisme marquées par la controverse et par les abus de son entraîneur de l'époque. Plusieurs années plus tard, la jeune femme se porte bien et a retrouvé son amour pour le sport.

Plus tôt cette saison, nous avons eu le bonheur de visiter le plateau de l'émission Y'a du monde à messe , dont la huitième saison est toujours officiée par le sympathique et talentueux Christian Bégin . Nichés au coeur du Théâtre Paradoxe - l'ancienne Église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le sud-ouest de Montréal, un espace transformé en une magnifique salle de spectacle écoresponsable unique favorisant l'insertion socioprofessionnelle - les tournages se font avec une équipe passionnée qui fourmille de belles idées.

Lors de notre visite de plateau, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec l'animateur, Christian Bégin, dont le plaisir d'animer ne semble jamais se tarir.

J'aime ma job. J'y vis des moments qui me sont comme donnés, que je ne vivrais pas autrement.

Voilà comment Christian Bégin décrit son travail à la barre de Y'a du monde à messe, un poste qui lui a permis de s'entretenir avec des acteurs de différents milieux, toujours dans un contexte complice, voire intime.

Il poursuit : « Il y a beaucoup de gens qui sont des découvertes ou des rencontres. Je suis toujours fébrile, mais je suis surtout reconnaissant, je te dirais. Ça fait huit ans, là. Qu'on soit encore là, encore écouté, que ça me procure encore autant de plaisir, que je me sente, même au fil des années, supporté par une équipe, appuyé par une équipe qui fait en sorte que je pense que je serai le meilleur animateur d'année en année... Je comprends mieux, je comprends mieux ma position, je sais mieux écouter, je sais mieux me préparer aussi. »

Y a-t-il une certaine pression associée au fait de performer en entrevue, semaine après semaine, depuis toutes ces années? L'animateur répond sans détour avec reconnaissance : « Je ne sais pas si c'est de la pression de performance plus que le désir d'être à la hauteur du privilège qu'on me donne, en fait. C'est-à-dire que je me sens extrêmement privilégié dans une conjoncture actuelle difficile. Moi, je suis entouré de gens autour de moi qui n'ont pas la chance d'exercer leur métier en ce moment. Moi, ça fait 40 ans cette année, puis j'ai encore ce privilège-là. La pression que je me mets, elle est proportionnelle au privilège que j'ai, je te dirais. Donc, c'est important pour moi d'honorer la place qu'on me donne, ça oui. »

Pour s'assurer d'un succès année après année, Christian Bégin favorise un climat de confiance au sein de ses invités, auxquels on demande une participation active : « Chaque fois, avant les shows, quand je réunis les quatre invités, je leur dis "j'aimerais ça que vous envisagiez notre soirée comme une conversation continue, plutôt que la succession de quatre entrevues". Ce qui fait que ce que j'essaie d'établir, c'est un climat à la fois cérémonial, mais de convivialité en même temps. Puis je pense que c'est important pour moi que les gens se sentent en confiance. »

Christian Bégin a profité de cette entrevue pour nous inviter à ne pas manquer l'épisode de Y'a du monde à messe présenté le vendredi 16 août à 21 h, l'avant-dernier de la 8e saison où l'on verra Kim Richardson interpréter le succès « I'm Every Woman », un véritable moment de grâce selon lui. C'est à voir à Télé-Québec.