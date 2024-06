Mario Pelchat vit des moments difficiles : Il fait une mise au point sur sa situation

Récemment, Mario Pelchat a dû annoncer à ses fans qu'il devait annuler les spectacles prévus à son vignoble cet été à la suite d'une ordonnance de la Commission de la Protection du territoire Agricole du Québec. Voyez le message officiel publié par le Domaine Pelchat Lemaître-Auger ici.

Nous nous sommes récemment entretenus avec le chanteur afin de prendre de ses nouvelles. « [Ma femme et moi] sommes passés par toutes sortes d'émotions », nous dit-il d'abord. « C'est surtout triste d'avoir travaillé à ce point-là, d'avoir mis autant d'énergie, d'avoir bâti une entreprise. C'était un peu notre point de réunion, clairement, parce qu'on s'était séparés, puis c'est ça qui nous a réunis. »

Je me sens exactement comme un parent se sentirait si on prenait son enfant, on lui enlevait, on le bafouait, on lui faisait du mal.

« Donc, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de l'impuissance, c'est de l'incompréhension. Même si, et ça se peut qu'on ait fait des erreurs, je l'ai dit à qui veut bien l'entendre, on a zéro accompagnement là-dedans. »

« Il faut y aller à tâtons, il faut essayer de comprendre la loi qui est floue, qui est bonne pour l'un, mais pas pour l'autre... On essaie de se retrouver là-dedans, mais en étant persuadé - en tout cas, moi, j'étais persuadé - d'avoir les permis de tout. J'ai vérifié, contre-vérifié, demandé. Je n'ai pas été entrepreneur toute ma vie, c'est le premier projet que j'ai mis sur pied. »

Il ajoute : « Je suis allé chercher des conformités à chaque fois. C'est comme si les paliers gouvernementaux ne se parlent pas et que nous devrions deviner tout ça. On se retrouve devant une situation complètement aberrante et qui ne fait pas de sens. »

Mario Pelchat rappelle que son entreprise est un moteur économique important, que les gens se déplacent dans la région pour voir ses spectacles et donc, consomment sur place. « Il y a des voyagistes qui partent de partout, qui remplissent les hôtels, les restaurants », dit-il.

« J'aurais pu aller investir aux États-Unis : j'ai un condo, je vais aller dépenser là six mois par année. Et je n'aurais pas été mieux vu. J'ai choisi le Québec. J'ai choisi de créer de l'emploi, faire de belles choses, développer l'économie... »

Une pétition circule actuellement pour empêcher Mario Pelchat de devoir annuler ses spectacles.

« Ça nous touche, Claire, et moi, on est vraiment extrêmement touchés par ça », indique-t-il. « Puis il y a des gens qui pensent que c'est nous qui l'avons partie. »

Il y a un monsieur qui m'a téléphoné, un agriculteur, et il me dit : ''Cessez ça, pour qui vous vous prenez?" Ce n'est pas moi. Je ne suis même pas allé aux médias personnellement.

« J'ai juste mis un communiqué sur notre page Facebook pour annoncer à nos clients, à ceux qui voulaient acheter des billets parce qu'il en restait encore quelques-uns à vendre, qu'on devait les annuler. Et pour aussi informer tous ceux qui ont acheté les billets qu'on allait devoir les rembourser. C'est la seule raison pour laquelle on a mis ça sur notre site. Ce n'était pas pour créer un incident diplomatique. »

Le chanteur indique qu'il n'est pas le seul à avoir vécu une situation semblable. « À travers les gens qui m'écrivent, il y a des gens qui ont vécu des situations semblables à nous, des agriculteurs, des gens qui n'ont pas la voix que j'ai. [...] Que ça sorte au grand jour, ça donne une chance. Ça permet à certains autres agriculteurs de dire : "Moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, on m'a harcelé." Parce que la Commission, bien qu'elle soit nécessaire, je trouve qu'elle est harcelante et qu'elle n'aide en rien les producteurs. On ne les accompagne pas, on ne les appuie pas, on ne les encourage pas. »

On souhaite de tout coeur à Mario Pelchat que les choses s'améliorent pour lui.