Une nouvelle prise de parole nécessaire de Marie-Chantal Perron 

Cette semaine, à Bonsoir bonsoir, l'amie de l'émission Marie-Chantal Perron a fait une autre de ses - toujours pertinentes - élévations.

Cette fois, elle a parlé de ses cinq chats et de l'utilité des animaux de compagnie pour la santé mentale des humains.

« À leur contact, on sécrète de la sérotonine et de la dopamine. Ça, c'est de la bonne drogue. Avec ça, tu peux contrer la solitude, la dépression, l'anxiété, et c'est formidable parce que c'est trois enjeux dont on parle beaucoup en ce moment dans la société. »

Elle indique que « dans son monde de licorne », le psychiatre pourrait prescrire à la fois des antidépresseurs et un animal de compagnie, adapté au besoin du patient. Un chien, si la personne a besoin de motivation pour bouger, un chat si elle a besoin de calmer son anxiété, par exemple.

Marie-Chantal a aussi glissé un mot aux propriétaires dans son apologie : « Dans mon monde de licorne, tous les propriétaires acceptent que les résidents aient des animaux pour leur bien-être. »

Elle conclut sa chronique en disant ceci : « En terminant, je ne vous dis pas que les animaux sont le remède à tout, mais l'amour entre deux êtres vivants est un magnifique départ pour s'élever en toute légèreté. »

J'en profite ici pour vous glisser subtilement une photo de mon chat qui, comme l'a si bien expliquée Marie-Chantal, est un support moral indispensable.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.