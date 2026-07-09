Marie-Chantal Perron était en visite sur le plateau de Bonsoir bonsoir mercredi soir en direct pour une autre de ses désormais célèbres « élévations ». Cette fois, elle a parlé de sa conduite automobile et du fait qu'elle se considérait comme « un danger public » sur la route. Ainsi, elle préfère utiliser les transports en commun, mais comme elle se rend régulièrement à son chalet en Gaspésie, elle doit se buter à des options insensées.

« Heille le gouvernement! C'est à toi que je parle! », lance-t-elle d'abord en s'adressant à la caméra.

« Ça fait combien de temps que la Gaspésie a le mal des transports comme ça? On se parle du train ok la gang? Montréal-Mont-Joli : trois trains par semaine. Pis là, je vous parle pas des horaires. Départ de Montréal : 18h30. Arrivée prévue à Mont-Joli : 3h03. Et quand je dis "prévue", c'est très relatif dans la phrase. Savez-vous ce qu'il y a d'ouvert à 3h03 du matin à Mont-Joli? Rien. Même la gare est fermée! », lance-t-elle, indignée.

« Donc, j'ai décidé de me rabattre sur l'avion », enchaîne-t-elle. « L'avion, les escales, ont aucun sens. Et les prix, c'est honteux. "Non, non, mademoiselle, pas Paris, Mont-Joli". Quoi? C'est trois fois le prix! »

Hey, le gouvernement! C'est pitoyable l'accessibilité des transports en commun vers la Gaspésie. Je l'ai dit!

Elle a reçu un tonnerre d'applaudissements de la foule en studio.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

L'amie de l'émission a rapidement été acclamée sur toutes les plateformes pour sa prise de parole.

Nous aimons particulièrement les « élévations » de Marie-Chantal Perron et l'encourageons fortement à ne pas cesser de nous aider à nous élever.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.