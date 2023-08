Une 3e saison de Cerebrum enfin confirmée : Découvrez l'histoire

La série Cerebrum fait partie de nos séries coups de coeur. Cette oeuvre, écrite de main de maître par l'auteur Richard Blaimert, a su nous captiver en présentant une intrigue touffue se déroulant dans le milieu de la santé mentale.

La seconde saison, qui avait pris une tournure de polar, mettait notamment en scène le superbe Alexis Martin, dans un rôle torturé.

Voilà qu'ICI Télé confirme enfin une troisième saison, nouvelle que nous espérions depuis un bon moment déjà.

Plus encore, l'histoire de cette troisième saison a été dévoilée et va comme suit : Le Dr Henri Lacombe poursuit sa pratique à l’Institut et est maintenant profileur criminel pour l’équipe de Simone Vallier. Leur quête : trouver qui assassine des médecins innocentés pour des erreurs médicales. Au cœur du cas, une avocate qui en a défendu certains.

Comme c'était le cas dans la deuxième saison, c'est le formidable comédien François Papineau qui reprendra le rôle du Docteur Lacombe. Celui-ci avait remplacé au pied levé Claude Legault, qui éprouvait à l'époque de problèmes de santé.

Christine Beaulieu sera aussi de retour dans le rôle de l'enquêtrice Simone Vallier.

La diffusion est prévue pour 2024.

D'ici là, ne manquez rien de la rentrée télé en consultant notre populaire calendrier de l'automne 2023. Un incontournable!