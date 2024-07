Vous avez sûrement été nombreux à vous ruer du côté de l'Extra d'ICI Tou.tv pour visionner l'ultime saison de Cerebrum, une création de l'auteur Richard Blaimert qui a été déposée sur la plateforme le 4 juillet. La production doit avoir reçu nombre de messages après ce lancement, puisqu'elle se voit obligée de faire une mise au point sur ses réseaux sociaux.

On peut y lire : « Petit mot suite à vos commentaires.

Ce n'est pas une supposition, les cinq derniers épisodes seront bel et bien disponibles le 11 juillet! Nous comprenons que certains d'entre vous puissent être déçus de ne pas avoir les 10 épisodes livrés en même temps. Cependant, il est important de savoir qu'après le tournage, un temps considérable est nécessaire pour monter les épisodes, ajouter la musique, les ambiances sonores, effectuer la coloration, et finaliser les effets visuels afin de vous offrir des épisodes de la meilleure qualité possible. Toute l'équipe a fait un travail remarquable pour y arriver.

Nous vous remercions de votre compréhension et, oui, il ne reste plus que quelques jours avant de savourer cette dernière saison. Nous avons hâte d'entendre vos impressions ! »

En effet, soyez rassurés, l'épisode cinq, qui est en ligne en ce moment, n'est pas la conclusion de la série. Les cinq derniers épisodes seront offerts sans tarder, soit à compter du 11 juillet. Un bien court délai si l'on compare à d'autres productions.

Dans cette ultime saison, qui met toujours en vedette François Papineau, Christine Beaulieu et Olivier Gervais-Courchesne, le Dr Henri Lacombe poursuit sa pratique et est maintenant profileur criminel pour l’équipe de Simone Vallier. Leur quête : trouver qui assassine des médecins innocentés pour des erreurs médicales.

Cette fois complice de la meurtrière dès le début, qui est jouée par Mélissa Désormeaux-Poulin, le public trouvera son compte dans ce dernier segment, réalisé par Guy Édoin.

La série sera diffusée sur ICI TÉLÉ à l’hiver 2025.