Les frères Marcotte dans Les Bracelets rouges : une scène qui fait parler

Avant même qu’on le découvre à l'écran avec son (vrai frère) dans la peau d'un jeune casse-cou à l'hôpital de La Rive, Tom-Éliot Girard prédisait : « ça va faire parler, ça, c’est sur ».

Il y a quelques semaines, le comédien et chanteur nous racontait comment il s'est senti face à ce projet : « C'est un autre projet qui me stressait », disait-il en riant, parce qu'il venait tout juste de nous confier avoir voulu mourir tant sa nervosité face à une émission était grande. Pour savoir de quoi il parlait, rendez-vous ici.

Il enchaîne : « Parce que j'avais vraiment envie d'être bon. C'est un beau rôle et j'avais envie de bien le faire. C'est un gros show, que les gens aimaient déjà et arriver dans une troisième saison, débarquer dans un univers auquel les gens sont très très très attachés, tu veux que ça marche. Et pour l'instant en tout cas, le monde a l'air de trouver ça drôle. On gosse le monde avec mon frère, mais c'était ça le but, alors je pense qu'on a fait une bonne job là-dessus. »

Si, jusqu'ici, la présence des frères Marcotte à l'émission se voulait plutôt « dérangeante », l'épisode de cette semaine confirme les dires du comédien, « on va les découvrir sous d’autres facettes ». Alors qu'une cascade en moto vire mal, les trois frères, Maxime (Tom-Éliot Girard), Thomas (Sam-Éloi Girard) et le petit Zachary (Jayden Boyd) font à nouveau partie du décor. Cette fois, le drame imminent est indéniable. En bougeant, Zachary risque de se retrouver paralysé.

Si Tom-Éliot se voyait stressé envers sa performance, le public, lui, n'y a vu que du feu, témoignant avec passion de ses impressions de l'émission et ses hypothèses sur la suite de l'intrigue sur les médias sociaux :

« Je sentais sa détresse et sa peine pour son petit frère, un vrai bon acteur. »

« Les frères Marcotte :( ouff »

« À votre avis est-ce qu'il survivra Zach le petit frère? Moi je me disais que non et que c'est ça qui ferait prendre conscience au ptit casse-cou de cesser ses activités dangereuses surtout que là il est tombé en bas du lit... à mon avis il va paralyser. »

« Je suis aussi inquiète pour le grand frère..... j'espère qu'il va passer au travers sans qu'il ne se fasse aucun mal a lui-même...peut être finir en psychiatrie avec le choc......je ne le pardonne pas d'avoir mis ses frères dans ces situations, mais que font les parents? »

« Ni l'un ni l'autre ne vont mourir, mais je crois qu'ils vont rester avec des séquelles sérieuses. J'espère me tromper. »

« Moi aussi, j’ai ressenti sa détresse , j’ai beaucoup aimé l’épisode d’hier. »

« Dans tout ça qu’est-ce que je trouve triste, c’est que les trois frères ont la santé et courent après le trouble tandis que les autres se battent pour avoir la santé. »

« Ça c'était une émission qui fait monter la fréquence cardiaque. »

« Extrêmement touchant! Tout en délicatesse et de manière intelligente. »

« Je savais que ça finirait mal leurs histoires de cascades :( »

« Les frères Marcotte sont vraiment des têtes brûlées. »

Fièrement, le grand frère disait aussi : « C'est cool de sortir de ma perfo de Zénith et de voir des gens qui me disent "Ah on t'a regardé dans les bracelets hier, c'est le fun" et de voir que d'être le chanteur et d'être l'acteur peut co-exister, ça me fait tripper. Je capote en ce moment, on dirait que c'est une des plus belles places dans ma carrière où j'ai été et je suis vraiment reconnaissant de tout ça. »

Oui, Les Bracelets rouges, c'est« du drame, mais il y a beaucoup de beau aussi », pour citer les justes paroles de Tom-Éliot Girard.