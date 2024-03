Tom-Éliot aborde son prochain numéro à Zénith

À la production de Zénith, Tom-Éliot Girard disait : « j'ai déjà sauté en parachute et j'étais moins stressé que ça ». En entrevue avec Showbizz.net, il disait : « j'ai failli mourir ». Il aborde aussi son perfectionnisme et une réalisation importante dans un extrait vidéo de notre conversation ci-bas. Heureusement, son stress n'a paru à aucun moment pendant sa prestation... Et il s'en est sorti bel et bien vivant. Le public n'a cessé de livrer de bons mots pour lui, sous les publications Facebook de la page de l'émission.

« Vraiment incroyable comme prestation. Bravo! »

« Le meilleur des meilleurs ! Un immense talent ! »

« Il était mon coup de coeur. »

Aucun doute, l'artiste aux multiples champs d'intérêts (chanteur, musicien, compositeur, comédien et recherchiste) a envoûté le public.

Rappelons qu'il avait interprété « Te quitter » de Daniel Bélanger de façon très personnelle. Sa performance était hypnotisante!