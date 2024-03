Éléonore Lagacé revient sur son passage à En direct de l'univers

C'est samedi dernier que l'enjouée, pétillante et sémillante Éléonore Lagacé recevait l'honneur de voir son répertoire musical célébré avec éclat à En direct de l'univers. Pour l'occasion, France Beaudoin et son équipe lui ont effectivement concocté une foule de surprises, avec la présence de nombreux membres de sa famille et amis.

D'ailleurs, suite à ce passage remarqué, qui nous aura offert de nombreux moments mémorables, tantôt dansants et tantôt émouvants, Éléonore a tenu à remercier chaque artisan ayant contribué à la réussite de ce prodigieux spectacle télévisuel. Il faut dire que la direction artistique qui a été prise pour cette soirée fut une réussite totale, faisant grâce aux chansons berçant la vie de celle qui se décrit comme étant la « pop star milléniale intolérante au lactose ».

Elle s'est ainsi exprimée en ces termes, sur sa page Instagram (voyez la publication complète ci-dessous, avec en prime quelques photos) :

« EN DIRECT DE L'UNIVERS !!! Non mais. QU'EST-CE QU'ON VIENT DE VIVRE!

France Beaudoin, t'as juste pas d'allure, ton équipe non plus. Je suis privilégiée et choyée d'avoir reçu cet incommensurable cadeau. J'en rêvais depuis longtemps et je me suis toujours dit: "Faites que cette émission existe encore à mes 40 ans pour que je puisse avoir mon en direct de l'univers"... je n'aurais jamais imaginé vivre ça aussi tôt dans ma vie, merci, merci, MERCI😭🙏

C'est vraiment weird de recevoir autant d'amour - dans la même heure - d'autant de monde différent qu'on aime - avec juste ses tounes préférées - accompagnées par des musiciens et choristes exceptionnels.

SÉRIEUX WTF HAHAHA c'est illégal. Une bonne p'tite recette pour l'évanouissement quoi.

Merci à tous ceux qui ont été présents, j'ai été tellement TOUCHÉE de votre participation.

Un moment qui a rassemblé des gens que j'aime, que j'admire, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui ont eu une importance significative dans ma vie et ont fait de moi le personne que je suis aujourd'hui. Des mixs de gangs, juste comme j'aime, des meilleurs amis, des surprises à n'en plus finir. J'ai fait le plein d'amour comme rarement j'ai eu l'occasion de le faire, ce fût comme un anniversaire mais sul crack.

HASHTAG GRATITUDE 🤪🥹🙏💫✨🩷 »