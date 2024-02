Éléonore Lagacé en deuil

Lundi soir, Éléonore Lagacé écrivait un message sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à sa grand-maman.

« Au revoir ma petite Mamie d'amour. Quelle chance d'avoir pu passer ta dernière soirée en ta compagnie hier. Ton sens de l'humour et la douceur de tes mains vont me manquer. Si on avait pu, on t'aurait gardée pour toujours! Quelle belle et longue vie tu as menée. Ce soir je vais relire toutes les cartes de fête que tu m'as écrites, toujours avec de jolis petits poèmes farfelus à l'intérieur. Mami pleine de poésie. Je t'aime tu vas me manquer! »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons qu'Éléonore Lagacé, sa soeur Florence K et sa mère Natalie Choquette avaient chanté pour leur mère et grand-mère lors de la pandémie, à travers la porte vitrée de sa résidence. Une vidéo qui était devenue virale à l'époque. Voyez-la ici.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à cette lumineuse famille.