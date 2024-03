Un numéro d'ouverture explosif et festif pour Éléonore Lagacé à En direct de l'univers

En cette soirée de mars, nous eûmes le grand bonheur de déguster la célébration musicale du sublime univers d'Éléonore Lagacé. La jeune femme, dont on peut apprécier le talent dans plusieurs productions populaires, est devenue ces dernières années une étoile de plus en plus brillante au sein du monde culturel québécois. En fait, il faut dire que sa personnalité attachante et sa pétillante énergie font d'elle une artiste à laquelle toutes les générations peuvent s'identifier, à en juger sa victoire à Zénith, l'an dernier.

Nous étions donc conquis d'avance quant à la venue de la chanteuse sur le plateau de l'émission de France Beaudoin. Et que de surprises nous pûmes être témoins! Au prélude de cet épisode d'En direct de l'univers franchement réjouissant, celui qui lui a donné confiance en elle dans La cour des grands, Gregory Charles, s'est présenté au piano pour interpréter une version fort festive de « Lady Madonna ». Le ton était donné! Il s'en est suivi une enfilade grandiose de titres tous plus épiques et dansants les uns que les autres, avec entre autres « Bad Romance », de Lady Gaga, « Dans un autre monde » et « California Gurls ».

La famille ultra talentueuse d'Éléonore a d'ailleurs été mise à contribution plus d'une fois lors du numéro d'ouverture, en faisant se succéder ses soeurs Ariane et Florence. C'est dire, même la mère du clan, Natalie Choquette, s'est mise de la partie, avec la jolie comptine d'enfance d'Éléonore « D'où viens-tu bergère ». Éléonore, bon public, chantait et dansait sur toutes les chansons qui étaient présentées, chose que nous n'avons pas vu souvent en 15 saisons! Divertissante à souhait, elle s'est même jetée au sol en balançant ses cheveux au son de la chanson de Metallica « Enter Sandman », chantée par une Florence K en plein contrôle de ses moyens. Accompagnée de l'oncle Luc Ste-Marie, le studio était littéralement en feu!

Peu après, celui qu'elle qualifie comme étant son frère cosmique, Philippe Touzel, et avec qui elle a participé à de nombreuses comédies musicales, dont Hair, s'est présenté sur scène pour lui offrir « la plus belle chanson de tous les temps », la mémorable « Je reviendrai à Montréal ». Le titre de Robert Charlebois a rempli d'amour le studio et a complété de sublime façon ce numéro d'ouverture inoubliable, qui passera certainement à l'histoire de ce bijou télévisuel!