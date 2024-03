Éléonore Lagacé fond en larmes à En direct de l'univers

C'est ce samedi soir qu'était diffusé un nouvel épisode du trésor télévisuel qu'est En direct de l'univers. Chaque émission nous fait miroiter la promesse d'une liesse de moments absolument merveilleux, sans jamais lasser notre intérêt. C'est pourquoi nous ne sommes aucunement surpris du délice qui nous avait été concocté pour l'invitée de la soirée, la vive de vie Éléonore Lagacé. Et nous n'avons pas été déçus!

D'ailleurs, la convive est passée du rire aux larmes, de la danse à l'émerveillement, et ce, dans un enchaînement de chansons qui ont certainement fait danser tous les téléspectateurs. En outre, peu après l'ouverture explosive qui lui a été présentée, c'est une Éléonore touchée et émue qui a accueilli avec bonheur son père sur scène, Éric Lagacé. Or, ce dernier n'a point ouvert la bouche pour manifester son amour à sa fille, lui qui a plutôt opté pour le très joli morceau « Impromptu no 3 en sol bémol majeur, Opus 90 », de Franz Schubert. Véritable virtuose du piano, le paternel d'Éléonore a assurément fait belle figure sur le plateau, impressionnant tout le public en studio de son talent unique.

« Ça vient me chercher », s'est-elle même exclamée, entre deux sanglots de fierté.

De dire que cette famille est talentueuse sur le plan musical relèverait de l'euphémisme, tant chacun des membres du clan est habité par une passion indescriptible pour la musique et l'art de la chanson. À l'écran, la belle complicité de la famille était magnifique, pure.

Un autre moment attendrissant nous aura été présenté à la toute fin de l'épisode, quand Ariane Lagacé, Natalie Choquette et Éléonore se sont levées pour chanter un dernier hommage à la grand-mère de cette dernière, décédée la semaine dernière. Celle-ci, qui était une grande amatrice de la comédie musicale La mélodie du bonheur, a reçu un hommage lumineux avec « My Favorite Things », un titre tiré du spectacle. Ce moment tout beau aura mis un peu de soleil dans ce moment plus gris larmoyant pour la famille. À nouveau, nous tenons à témoigner toutes nos sympathies aux proches et amis affectés par ce décès.

Ce segment a fait suite à une soirée festive à souhait, où les numéros s'enchaînaient à un rythme soutenu. Ce soir, plus que jamais, l'équipe de France Beaudoin a fait honneur à la renommée de l'émission, pour le plus grand bonheur d'Éléonore, et le nôtre.

La semaine prochaine, ce sera au tour de Mona de Grenoble de s'asseoir sur le fauteuil pivotant. Gageons que nous ne sommes pas au bout de nos surprises! À quoi peut-on s'attendre?

L'émission En direct de l'univers est présentée les samedis sur les ondes d'ICI Télé, dès 19 h.