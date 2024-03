Samedi prochain à En direct de l'univers, France Beaudoin recevra l'imprévisible Mona De Grenoble.

Ce n'est pas la première fois qu'une drag queen sera célébrée sur ce plateau, puisque Rita Baga avait eu droit à cet honneur le 27 mars 2021.

Évidemment, on peut s'attendre à beaucoup de folie dans l'univers de cette personnalité colorée qui n'a pas la langue dans sa poche.

En plus des membres de la famille d'Alexandre Aussant (l'homme derrière Mona), qui feront certainement une apparition, on peut s'attendre à voir quelques participants de la troisième saison de Big Brother Célébrités. Peut-être Liliane Blanco-Binette ou Coco Belliveau avec qui elle s'est retrouvée en finale?

Des collègues de Véronique et les Fantastiques pourraient aussi être de la partie. Pourquoi pas Phil Roy ou Kevin Raphaël qui ont aussi participé à la deuxième saison du Maître du jeu avec elle?

Les grandes Crues, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, comptent parmi ses amies du milieu qui pourraient bien venir chanter pour elle samedi prochain. La présence de Mado Lamotte et de Mathieu Dufour ne serait pas surprenante non plus.

Chose certaine, il faudra être au rendez-vous ce samedi pour un En direct de l'univers complètement délirant!