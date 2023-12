Entrevue : Éléonore Lagacé se prononce sur son rôle de capitaine dans Zénith

Alors que les tournages de la deuxième saison de Zénith commencent le 11 janvier prochain et que le stress doit monter pour les participants, l'ex-candidate et gagnante de l'an dernier, Éléonore Lagacé, est habitée d'un enthousiasme contagieux. Cette année, elle sera capitaine de la génération Z.

« Je suis très excitée d'être du côté du public cette année. Je vais certainement m'ennuyer de performer, mais au moins je ne stresserai pas! J'aurai juste à me faire mettre belle par une équipe de coiffure-maquillage et stylisme... et je suis tellement un bon public! »

Elle affirme que si elle représente le visage de toute une génération, c'est vraiment sans pression qu'elle approche ce rôle : « Il n'y a plus de pression, plus du tout. Vraiment juste du plaisir. J'adore regarder des spectacles, encourager mes amis qui osent se mouiller dans cette aventure-là! »

Si Éléonore semble partout depuis quelques années, ce n'est pas qu'une impression. « Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'en suis tellement reconnaissante, mais je me dis ouf, ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma mère. Il y a des amis que je n'ai pas vus depuis... 7 ans. »

C'est justement cette frénésie qui inspire l'artiste dans l'écriture de son premier album, majoritairement francophone et « avec une saveur disco », précise-t-elle. « C'est comme si j'écrivais les chansons que j'ai attendues toute ma vie. »

Elle a composé la moitié des chansons de l'album en quelques semaines seulement. « J'écris sur de grands questionnements qui m'habitent. Récemment, j'ai réalisé que le temps passait. (rires) Je suis en retard, mais le temps qui file et nous glisse entre les doigts, ça me perturbe, je ne suis pas capable de l'attraper. Les enfants grandissent, les parents vieillissent. C'est ça, faut juste en profiter. »

Nous sommes très excités de retrouver Éléonore Lagacé à Zénith cette année.

L'émission débutera le 11 janvier prochain à 20 h, sur les ondes d'ICI télé.

