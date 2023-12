Voici la raison pour laquelle Claudia Bouvette ne reviendra pas à Zénith cette année

En entretien avec elle, sur le plateau de Mammouth, elle nous explique qu'elle souhaite consacrer les mois à venir à sa carrière musicale, et possiblement voyager dans l'Ouest américain, ce qui était initialement prévu pour elle avant d'accepter Zénith.

« Côté musique, j'ai peut-être dans les plans de redonner une chance à faire du studio et de la musique à Los Angeles. Je veux quitter le Québec pour l'hiver. Je n'ai pas encore fait mon plan. C'est sûr qu'il y a plus d'opportunités ailleurs étant donné que je chante en anglais. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en voyageant. C'est quelque chose qui me manque beaucoup depuis la pandémie. Juste culturellement parlant, de pouvoir aller faire de la musique ailleurs, avec des gens d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans ma démarche. »

Au Québec, c'est confortable. On est chanceux, on a des talents incroyables, mais je pense que c'est une question de me déstabiliser un peu et de voir autre chose. Exporter ma musique ailleurs, c'est un défi que j'ai envie de relever.

Nous pourrons tout de même voir l'artiste multidisciplinaire à l'écran cet hiver, comme elle est retournée à ses amours du jeu ces derniers temps et vient tout juste de terminer les enregistrements de la série Projet innocence. L'histoire expose un cas du passé où quelqu'un est jugé coupable du meurtre de Vicky Tremblay. C'est Claudia qui, dans des scènes de retour dans le passé, interprète la victime, une travailleuse du sexe.

« C'était rempli de défis de jeu que je n'avais encore jamais exploré. C'était intéressant et intense comme rôle, mais j'ai adoré. »

La fiction s'annonce particulièrement difficile, mais nécessaire et sera diffusée sur Noovo et Noovo.ca dès l'hiver 2024.

