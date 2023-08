Un changement important pour la prochaine saison de Zénith

Le grand variété Zénith sera de retour pour une deuxième saison l'hiver prochain.

Rencontrée au lancement d'ICI Télé lundi matin, Véronique Cloutier nous a notamment parlé d'une modification qui sera apportée au concept original en janvier.

« Le changement principal, c'est qu'il va y avoir cinq chanteurs par génération au lieu de six. L'année dernière, on était triste qu'il y ait un chanteur éliminé sans qu'on le revoie jamais. Là, on va être assuré de revoir tout le monde trois fois. Il n'y aura pas personne qui sera éliminé sans qu'on lui dise au revoir. Ça va être le fun, autant pour les chanteurs que pour les téléspectateurs. On va être à 20 chanteurs au lieu de 24 », nous indique l'animatrice.

La critique la plus souvent formulée sur Zénith la saison passée concernait le pointage, quasiment toujours à 22.

« Au début, les gens accrochaient beaucoup là-dessus, et je comprends, c'est un nouveau concept, tu analyses, tu te demandes si tu vas suivre le show ou pas, c'est normal. On se rend compte finalement que le 21-22 n'est pas important, c'est la note au classement qui est importante et la note du public à la fin de l'émission. »

Elle ajoute : « Je pense que les gens ont fini par ne plus accorder d'importance à ça ».

« Aussi, il faut se rappeler que c'est une moyenne », précise-t-elle. « Donc, si j'ai 22, c'est que du monde ont donné 25 et d'autres 18. Si on y allait de façon individuelle, on serait plus surpris, mais comme c'est la moyenne de 25 personnes, ça va toujours tourner un peu autour de ça, parce que donner 16 c'est trop chien et donner toujours 25, c'est pas juste. »

Véronique Cloutier conclut en réitérant ceci : « Je pense qu'il faut oublier la note par génération et vraiment regarder le classement ».

