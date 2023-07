Un lien familial

Rien ne prédisposait les chemins de Magalie et de Guillaume à se croiser. Mais c’est ce qui se produit pourtant lorsque Monique et André, la mère de Magalie et le père de Guillaume, nouveaux tourtereaux babyboomers, organisent un souper familial où ils convient chacun leur progéniture. Dès ce premier soir, Guillaume éprouve un coup de foudre pour Magalie; éteint depuis des années, il se sent revivre au contact de cette «demi-sœur» inopinée. Il sait que Magalie est en couple, mais tant pis! Il veut tellement la revoir qu’il lui confie le projet fou de rénover la cuisine de son bungalow de banlieue, sans regarder à la dépense… Une relation aussi ambiguë que sincère s’établit entre eux, mais Magalie, qui vit dans le déni depuis si longtemps, sera-t-elle prête à en sortir pour réaliser que Guillaume est fou amoureux d'elle?