Entrevue : Jean-Marie Lapointe a hérité d'un rôle franchement troublant dans Mr BIG :  « C'est un fou, c'est un raciste »

C'est là que le comédien a hérité du rôle de Victor, un homme radicalisé envers les immigrants, suspecté de meurtres : « En même temps, tout de suite s'installe un petit sentiment à l'intérieur de moi : "je vais-tu être à la hauteur?" Puis, en plus, Sophie me le donne le rôle. Ça, c'est rare. »

Il nous indique en outre avoir eu plusieurs occasions manquées avec Sophie Lorain, qui souhaitait lui confier un rôle dans l'une de ses productions, mais c'est finalement avec Mr BIG que les choses se sont heureusement concrétisées : « C'était un magnifique cadeau que j'ai eu de la part de Sophie Lorrain et de son chum Alexis. J'avais joué dans un film du fils de Sophie Lorrain, Mathieu, un court métrage, et je pense, en tout cas, c'est ce que Sophie m'a dit, mais j'ai l'impression que c'est là que Sophie a réellement dit que j'étais capable de faire autre chose que le bon gars, que les rôles auxquels on m'a assez habitué de jouer. »

« Ça faisait un moment que je n'avais pas joué », nous raconte-t-il. « Des fois, il y a un contrat que tu comprends pourquoi, puis d'autres fois, tu ne sais pas pourquoi tu n'as plus de rôle, tu sais. Mais c'est la vie, c'est les carrières, c'est fait de haut et de bas, puis c'est comme ça qu'il faut l'accepter. Mais j'aime jouer, et ça n'arrive pas souvent que je joue. »

Dans ce concept plutôt original, qui mélange drame, humour et action, on suit une unité spéciale qui organise des coups montés dans le but d’obtenir des aveux de suspects de crimes graves. Par le biais de mises en scène sophistiquées, les agents doubles de cette escouade hors norme usent de stratagèmes et de subterfuges pour arriver à leurs fins.

Est-ce que je vais être à la hauteur du personnage et de la complexité du personnage?Je ne peux pas vraiment puiser en moi. C'est un fou, c'est un raciste, c'est un meurtrier, c'est vraiment un anti-immigrant.

Avec le soutien de son agente, Marie-Philippe Lemarbre, Jean-Marie Lapointe a cru important de bien s'entourer pour incarner ce personnage, en faisant appel à un coach de jeu, Jean-François Beaupré, qui l'a beaucoup aidé avec son interprétation.

« Il m'a aidé énormément », nous explique-t-il. « Je veux dire, je n'aurais jamais pu livrer une performance à la hauteur du personnage que tu as vu sans avoir un coach. Parce que, quand tu as un coach, au moins, on est deux têtes à regarder notre personnage, puis il y a une intelligence dans le texte. Quand tu n'es pas habitué, quand ça fait longtemps que tu as joué, il y a des subtilités dans le texte que tu ne sais pas tout le temps, à première vue. Alors, Jean-François, lui, il a décodé le texte vraiment bien. »

Cela a donné des scènes assez stupéfiantes, notamment celle où Victor va commettre un grave crime à la fin de l'épisode 10 : « Premièrement, c'était une scène qui a été très longue à tourner et c'est comme une chorégraphie. La façon que c'est fait, bien, c'est découpé en plusieurs séquences du début à la fin. »

Il poursuit : « J'avais du fun puis parce que j'étais dans ma bulle, parce que j'étais dans mon texte, que la caméra soit à trois pouces de ma face, je ne la sentais pas. Je savais qu'il y avait un gars qui était là, mais j'étais tellement occupé dans mon discours, je suis au téléphone, je parle au personnage de François Arnaud, à Jeff, et c'est après coup que le caméraman, il est venu me voir et il m'a dit "Hey man, c'est fou comment t'étais dans ta bulle. J'étais à deux pouces de ta face". J'étais dans ma bulle. Mais c'est bon parce que, justement, on sent l'intériorité puis on sent tout ce qui se passe dans ma tête. »

En l'occurrence, nous pensons que ce rôle campé avec brio par Jean-Marie Lapointe pourra servir de formidable carte de visite pour d'autres rôles qui pourraient lui être confiés par la suite. Nous souhaitons le revoir bientôt dans notre petit écran!

Si vous n'avez pas encore vu Mr BIG, les 10 épisodes sont disponibles sur illico+, pour un visionnement en rafale. Nous vous le conseillons vivement! Lisez nos impressions sur la série ici.