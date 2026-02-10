Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Jean-Marie Lapointe
Comédien
Animateur
Suivi
Aime
Visionner les images de Jean-Marie Lapointe
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (15)
Voir tout
Mr Big
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Victor (2025)
En cours
Valeur ajoutée
2022 - Aujourd'hui
Invité
En cours
Victorieux à deux
2022 - Aujourd'hui
Animateur
En cours
Voir les films de Jean-Marie Lapointe sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
L'enquête de l'Escouade Cerbère dans
Alertes
prendra une tournure surprenante dès ce mardi
Tuesday, February 10, 2026 1:30 PM
Télé
Entrevue : Jean-Marie Lapointe a hérité d'un rôle franchement troublant dans
Mr BIG
: « C'est un fou, c'est un raciste »
Monday, May 12, 2025 2:00 PM
Télé
Jean-Marie Lapointe de retour dans un rôle à la télé après 10 ans d’absence
Friday, April 18, 2025 10:13 AM
Télé
Pénélope McQuade se confie sans filtre sur sa relation tendue avec ses parents
Sunday, January 19, 2025 8:00 AM
Stars
En deuil de son père, Jean-Marie Lapointe accorde une entrevue très émotive à Stéphan Bureau
Saturday, November 19, 2022 5:00 AM
Stars
Jean-Marie Lapointe donne des nouvelles de son père, Jean Lapointe
Thursday, June 2, 2022 10:20 AM
Stars
Des nouvelles de Jean Lapointe de la part de son fils
Thursday, June 10, 2021 1:25 PM
Stars
Le fils de Francine Ruel accorde un entretien bouleversant à Jean-Marie Lapointe
Thursday, March 11, 2021 4:07 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c