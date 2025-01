Pénélope McQuade se confie sans filtre sur sa relation tendue avec ses parents

Ce samedi, c'était au tour de Pénélope McQuade de se prêter au jeu du populaire talk-show Pour une fois, l'émission diffusée à Télé-Québec qui accueille chaque semaine une personnalité interviewée par plusieurs artistes invités.

Hors de tout doute, on peut affirmer que l'animatrice n'y est pas allée de mainmorte côté confidences, elle qui s'est révélée sur plusieurs sujets personnels avec une grande ouverture, sans filtre. C'est d'ailleurs avec cette approche décomplexée qu'elle a abordé la relation plus corsée qu'elle a entretenue avec ses parents tout au long de sa vie, quand Jean-Marie Lapointe l'a questionnée sur le concept de l'amour inconditionnel envers ses parents.

D'entrée de jeu, celle-ci affirme qu'elle n'a « pas connu l'amour inconditionnel amoureux. » Elle poursuit :

« J'ai connu, de la part de mes parents, de l'amour inconditionnel, mais encore là, c'est arrivé une fois avec ma mère et une fois avec mon père, dans des circonstances différentes, où j'ai vraiment dû me poser une question sur l'amour que j'avais pour eux. J'étais plus sûre de pouvoir continuer à aimer ma mère, à un moment, et j'étais plus sûre, à un autre moment, de pouvoir continuer à aimer mon père. Ça, quand ça arrive dans une vie, c'est intense. Je pense que ma mère a toujours senti que mon amour pour elle n'était pas inconditionnel. »

On ne peut que saluer l'étonnante franchise de Pénélope au cours de cette entrevue, elle qui témoigne d'une sublime vulnérabilité. Chose certaine, ses bouleversants propos ont touché une corde sensible chez les téléspectateurs, qui se sont exprimé en des termes tout aussi touchants :

« Quelle ouverture! C'est beau de pouvoir se montrer vulnérable comme cela. Ça ne fait pas de nous des monstres de se poser ces questions. »

« Lorsque l'on découvre certaines faiblesses de nos parents, c'est difficile. Il faut se rappeler qu'ils ne sont pas des super humains. »

« Ouf… Un tabou… Un tabou que j’ai vécu avec ma mère aussi… Elle n’est plus… Elle me manque cruellement… Les regrets m’habitent… C’est difficile… 😞 »





L'extrait de l'entrevue est disponible ci-dessous.