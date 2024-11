Pénélope McQuade souligne une grande étape dans sa vie professionnelle

Ce vendredi était particulièrement festif pour l'animatrice Pénélope McQuade, qui présentait le 1000e épisode de son émission de radio!

En ondes depuis 2019 sur ICI Première, l'émission Pénélope est le carrefour par excellence des dernières actualités culturelles, prônant des discussions animées sur une foule de tendances et d'enjeux. Les auditeurs, plus nombreux chaque année, apprécient la rigueur et le professionnalisme de l'animatrice. Il n'est donc pas étonnant que le magazine radiophonique ait franchi la barre symbolique des 1000 épisodes, une rareté dans le milieu. Il faut dire qu'après 6 saisons, le créneau est toujours aussi populaire, s'inscrivant dans la lignée des femmes ayant précédemment porté ce micro, dont Christiane Charette et Catherine Perrin.

Émue par cette grande étape professionnelle, Pénélope a déclaré, à son arrivée en ondes :

« Le plus grand privilège de cette émission-là, outre de côtoyer des gens formidables autour de la table et des gens qui ont des parcours incroyables et des choses à raconter, c'est la relation qu'on a la chance d'entretenir avec les gens qui nous écoutent. La radio étant un médium d'intimité, d'amitié je dirais même, de réflexions, de profondeur, donc la seule chose qu'on voulait, c'est vous voir. »

Plutôt que de proposer une rétrospective des meilleurs moments des six dernières saisons, l'équipe a souhaité proposer une édition régulière de Pénélope, en mettant cependant l'accent sur le public, fidèle à l'émission depuis le tout début. Pour l'occasion, une dizaine d'auditeurs réguliers préalablement sélectionnés étaient effectivement présents en studio, aux côtés de « la bande des 4 », composée de Nathalie Petrowski, Franco Nuovo, Marc Cassivi et l'animatrice Karyne Lefebvre.

Pour couronner le tout, la principale intéressée a partagé sur les réseaux sociaux une photo d'elle, avant de se rendre en studio, que vous pouvez voir ci-dessous :