« Ce n'est pas lourd d'être Véro » : Véronique Cloutier fait de franches confidences sur sa carrière

Ce samedi soir, Véronique Cloutier a accepté de se confier pour une rare fois au talk-show de Télé-Québec, Pour une fois. Alors que se succédaient devant elle de multiples personnalités connues et appréciées du public qui lui posaient d'excellentes questions, nous avons eu droit à de belles confidences de la part de l'animatrice de Zénith.

En effet, alors que Nicolas Ouellet venait d'aborder avec elle la beauté de son humanité, ce fut au tour de Nathalie Petrowski de s'asseoir devant Véro. D'entrée de jeu, celle-ci a affirmé que, contrairement à ce qu'on pourrait penser et malgré l'aura qui entoure son quotidien, « ce n'est pas lourd d'être Véro. » Elle poursuit :

« Par contre, ce qui est lourd, parfois, c'est d'avoir le sentiment que les gens pensent qu'on peut tous les aider. Que ce soit par des moyens financiers, par le biais de ma fondation, parce que "eille vous autres, 15 000$ ça change rien dans vos vies". Même à plus petite échelle, sans parler d'argent, des gens qui aimeraient faire des projets. (...) Ce genre de demandes, que je reçois en quantité incalculable, ça des fois, je trouve ça un petit peu lourd! »

Nathalie soulève alors un certain paradoxe, à propos de la vie que mène Véro et sa famille par rapport aux gens du public. L'animatrice ne vend-elle alors que du rêve?

« Non. Si je voulais vendre du rêve, je mettrais plus l'accent sur cette espèce de luxe-là, dans lequel je vis. Au contraire, je ne veux pas écoeurer le monde avec ça. En même temps, je vis dans un certain luxe. Mais pour vrai, ce n'est pas autant que les gens pensent. (...) C'est moi qui nettoie le filtre de mon lave-vaisselle, le samedi matin. J'ai une femme de ménage, pour laver le plancher, tout ça, mais quand c'est le temps de faire mon lavage, nettoyer le filtre de mon lave-vaisselle et faire mon épicerie, c'est moi qui fait ça!

Ça n'empêche pas la maladie, la mort, les épreuves. J'ai vécu des affaires difficiles aussi dans ma vie. C'est ça mon lien avec les gens, il est là. Il est dans "avoir du fun dans ma job et rire". Pour répondre à ta question, après ce long détour, je vends du divertissement. Je vends de la légèreté! »

Ça ne pourrait être plus clair!

Rappelons que Véro anime une toute nouvelle émission avec Jean-Sébastien Girard, Je t'attendais. La série, exclusivement disponible dans la section Vero d’ICI TOU.TV pour le moment, retrace les moments marquants de la culture populaire des années ‘60 à ‘90. Tout ça, avec une bonne dose d'autodérision! Lisez d'ailleurs nos impressions ici.

La semaine prochaine, ce sera au tour de l'humoriste Boucar Diouf d'être interviewé par quatre personnalités mystères.

Le talk-show Pour une fois est diffusé le samedi à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec.