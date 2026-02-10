L'enquête de l'Escouade Cerbère dans Alertes prendra une tournure surprenante dès ce mardi

Déjà on ne s'ennuyait pas avec Alertes depuis quelques semaines, mais voilà que l'enquête de l'Escouade Cerbère prendra une tournure pour le moins dérangeante ce mardi.

On se souviendra qu'au terme de l'épisode de la semaine passée, Nirsine et Logan (Wiam Mokhtari et Loic Oliviera) ont été retrouvés, de même qu'Éric Lafrenière (Jean-Marie Lapointe), le propriétaire du camp Belle-nature, qui était dans un bien piètre état.

Ce faisant, l'Escouade Cerbère pourra se lancer dans les interrogations pour savoir ce qui s'est réellement passé. C'est ainsi que cette histoire va prendre un tournant pour le moins inattendu, en fonction des témoignages récoltés.

Un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux montre Nisrine racontant avoir été la proie d'un homme qui tue pour obtenir des morceaux de corps pour faire revivre son fils, une histoire qui n'est pas sans rappeler ce très cher Frankenstein.

Voyez les images ci-dessous.

Surpris par le récit des deux jeunes, les enquêteurs de la Sécurité du Québec vont mettre les bouchées doubles pour dénicher le kidnappeur.

On vous promet plusieurs revirements de situation majeurs dans cet épisode charnière pour cette enquête. L'autrice n'est visiblement pas au bout de ses idées pour nous faire vivre toutes les émotions!

Vous ne pourrez quitter votre écran des yeux, c'est promis!

C'est à ne pas manquer ce mardi à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.