Mr. Big : François Arnaud s'en donne à coeur joie dans cette nouveauté truffée d'action

L'équipe de Mr. Big, la nouvelle proposition d'illico+, s'est visiblement laissée inspirer par la folie de longs métrages comme Pulp Fiction et Snatch, pour nous proposer une comédie policière un peu givrée, dans laquelle les comédiens et comédiennes semblent s'amuser comme des petits fous, à commencer par la tête d'affiche, François Arnaud.

Encore une fois, le tandem Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault touche la cible avec une proposition robuste, cocasse et divertissante, signée Marie-Hélène Lafortune et André Gulluni (Portrait-Robot), qui vous collera un sourire au visage.

Le titre, Mr. Big, fait référence à ces opérations d'infiltration qui permettent de démasquer les coupables de crimes graves. Dans cette nouveauté, vous ferez la rencontre d'une équipe tissée serrée de la GRC, volontaire et déterminée à récolter les aveux de présumés criminels, en façonnant des mises en scène toutes plus incroyables les unes que les autres.

Le premier cas s'intéresse à un jeune homme (le talentueux Lévi Doré) qui pourrait bien avoir commis un double meurtre dans le cadre d'un braquage à domicile qui a mal tourné. Va-t-il finir par confesser son crime? Pour arriver à ce fameux aveu, l'équipe le plongera dans un délire monté de toutes pièces, où chacun devient un criminel à la solde d'une mystérieuse organisation. Costumes, simulations de coups de poings et de tirs de fusils, tout y est pour mettre de la poudre aux yeux. Il faut bien avouer que le résultat est absolument formidable!

Au centre de l'attention, on retrouve le comédien François Arnaud, qui fait sa marque à l'international depuis quelques années, après avoir participé à plusieurs projets ambitieux, notamment chez nos voisins du Sud. On ne l'avait pas vu dans notre télévision québécoise depuis plusieurs années, depuis Yamaska en fait, mais celui-ci n'a évidemment rien perdu de sa superbe, bien au contraire. En interprétant Jeff Sauvageau, l'agent vedette de l'unité Mr. Big, le comédien attire les regards avec une performance à la fois énergique, amusante et tendre. À ses côtés, Guillaume Cyr se la joue grand caïd avec toute la prestance nécessaire. Vous ferez aussi la rencontre de la comédienne Véronique Perron, qui en est à ses débuts, mais qui s'assure de marquer les esprits en devenant une recrue trop téméraire et magnétique. Fred Éric Salvail, Julianne Côté, Lévi Doré, Marc St-Martin, Stéphanie Perreault, Christophe Payeur, Derrick Frenette, Alyssa Labelle et plusieurs autres complètent la distribution éclatante.

À l'instar de sa vedette principale, le réalisateur Alexis Durand-Brault, qui s'est fait les dents depuis quelques années sur Portrait-Robot, semble aussi s'amuser follement en multipliant les effets de style pour donner à sa série une truculence et une facture visuelle unique. La résultante est bien loin de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au Québec. Les textes du duo Lafortune-Gulluni confèrent une aura de réalisme à cette histoire à hauteur d'hommes, mais avec une pointe d'humour qui est bienvenue par les temps qui courent.

Au final, Mr. Big est peut-être le divertissement dont on a terriblement besoin en ce moment, capable de nous captiver autant que de nous faire sourire. Parions qu'on voudra côtoyer l'unité Mr. Big pour quelques saisons!

Les deux premiers épisodes sont à voir à compter de ce jeudi sur illico+. Les épisodes suivants seront déposés à raison d'un par semaine sur la plateforme.