La première saison de la série Mr Big prend fin sur une bonne nouvelle

Alors que la première saison est maintenant offerte en rafale sur illico+, la production de Mr Big confirme une formidable nouvelle, soit une deuxième saison.

Dans les 10 premiers épisodes, on suit une unité spéciale qui organise des coups montés dans le but d’obtenir des aveux de suspects de crimes graves. Par le biais de mises en scène sophistiquées, les agents doubles de cette escouade hors norme usent de stratagèmes et de subterfuges pour arriver à leurs fins.

Dans un communiqué envoyé aux médias, on peut lire : « Après le grand succès sur notre plateforme, nous sommes heureux d'annoncer que la série sera de retour avec une nouvelle saison qui s'annonce encore plus enlevante et funky que la première. Sur illico+ en 2026! » Quelle bonne nouvelle!

Au centre de la distribution, on retrouve l'excellent comédien François Arnaud, qui nous a offert d'excellents moments dans la première saison, autant émotifs que d'action.

À ses côtés, on retrouve Guillaume Cyr, Julianne Côté, Véronique Perron et Fred-Éric Salvail, de même qu'une distribution secondaire toute étoile.

La série produite par ALSO est réalisée par Alexis Durand-Brault d'après un scénario d'André Gulluni et Marie-Hélène Lafortune.

Dans le dernier épisode de la première saison, un homme radicalisé envers les immigrants est l'objet d'une opération Mr Big. La cible est soupçonnée d'avoir abattu une famille de nouveaux arrivants. Jeff et Ana se positionnent en activistes d'extrême droit pour se rapprocher du suspect. Mais comment l'équipe arrivera-t-elle à ses fins? Jeff se retrouve par ailleurs dans une situation personnelle très délicate.

C'est une série que nous avons particulièrement appréciée cet hiver, avec ses textes intelligents et sa réalisation explosive.

C'est à voir dès maintenant sur illico+, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu encore.

📺 Mr Big, saison 2 : Sur illico+ en 2026!