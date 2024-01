Cette série pourrait-elle être la dernière de Guy Nadon? Il répond

L'acteur Guy Nadon incarne le protagoniste de la nouvelle série Projet Innocence. Nous vous parlions de ce projet en détail ici.

En entrevue, l'acteur aborde la fin de sa carrière.

Je bats en retraite. Après 50 ans à faire ça, j'ai comme le goût de me faufiler tranquillement à l'extérieur du métier.

« J'en ai peut-être encore pour un an ou deux. On verra combien de temps ça va durer ça [Projet Innocence, NDLR] », nous confie-t-il.

Lorsqu'on lui demande franchement si Projet innocence pourrait être son dernier projet en carrière, il répond d'un simple : « On verra... » et ajoute : « on le sait après ça [quand c'est le dernier, NDLR], jamais avant ».

Il nous indique tout de même que sa santé va très bien. « Ça tient le coup, c'est incroyable. Gros capital de santé au départ, je pense. »

Dans Projet Innocence, Guy Nadon incarne un célèbre criminaliste qui décide de superviser des élèves en stage au Projet Innocence, qui tend à prouver l'innocence d'une personne injustement accusée et qui purge une peine de prison.

« Pour toutes sortes de raisons, qui vont s'expliciter au fil des épisodes, il va accepter de, non pas défendre quelqu'un d'aller en prison, mais à sortir quelqu'un qui a été condamné parce qu'il n'a pas eu droit à une défense pleine et entière. Il inverse ses compétences. [...] De voir quelqu'un qui, à cet âge-là, se repassionne pour des convictions profondes qui l'animent, je trouve que c'est rafraîchissant, parce qu'on fait partie d'une société où les gens finissent par perdre la foi face aux convictions qui les ont animés au début de leur vie. »

Il nous indique que, personnellement, il a été, lui, réanimé d'une certaine façon par ce personnage d'Armand Coupal.

Il faut beaucoup aimer le métier pour s'embarquer dans quelque chose qui va être aussi considérable. C'est énorme.

« Le nombre de répliques qu'il a à dire, au théâtre, ce serait un énorme premier rôle, mais on répète pendant 2-3 mois. Là, chacun se prépare chez eux des semaines à l'avance et tout d'un coup on s'amène sur le plateau et on veut le faire en une prise. Ça devient mon défi personnel. Je veux pas passer les vacances de Noël à faire ça cette scène-là! »

Il enchaîne : « Quand je suis sur des plateaux, je veux être comme un chasseur qui entre dans la forêt avec une seule cartouche. Je ne veux pas apporter une réserve de munitions. Le plus vite possible qu'on peut faire la scène, le plus je suis content. Et, je veux que, quand on passe à l'autre scène, mes exigences aient été satisfaites pendant l'interprétation. J'ai du fun à me créer des exigences de fou. »

Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, qui chapeautent le projet avec leur compagnie ALSO, ont rapidement eu Guy Nadon en tête pour jouer ce personnage. « Alexis et moi, on avait un petit faible... », indique d'abord la productrice. « On voulait quelqu'un qui ait ce bagou-là, cette expertise-là... ».

Alexis Durand-Brault ajoute :

C'est dur jouer ce qu'il fait. C'est flamboyant. Il n'y a pas tant de gens qui peuvent jouer ça au Québec.

Vous pourrez constater par vous-mêmes le remarquable talent de Guy Nadon dans cette nouvelle série dès le mardi 9 janvier à 20 h sur les ondes de Noovo.