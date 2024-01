Cet hiver ne fera pas exception à la règle alors qu'une autre série atterrira sur les ondes de Noovo et ne manquera pas de captiver plusieurs générations, une série intitulée Projet Innocence . On y retrouvera avec bonheur le grand comédien Guy Nadon, qui mettra de l'avant son immense prestance dans le rôle d'un avocat émérite, nouvellement titulaire du projet Innocence dans une université montréalaise.

Noovo s'impose plus que jamais dans le milieu de la fiction québécoise avec des propositions aussi significatives qu'intelligentes. Ce fut certainement le cas avec Virage et sa suite, Chouchou, Une affaire criminelle, Aller simple, L'Empereur - pour laquelle vous aurez d'ailleurs droit à une 2e saison cet hiver - et plus récemment Après le déluge et Désobéir : le Choix de Chantale Daigle.

Les « projets Innocence » sont des cliniques juridiques implantées dans plusieurs universités à travers le monde et dont le but est de faire libérer des prisonniers qui se disent injustement condamnés et qui ont épuisé tous leurs recours juridiques.

Plus précisément, la série Projet Innocence raconte l’histoire de Stella Launière (Emi Chicoine), une étudiante en droit qui suit un cours donné par le célèbre criminaliste Armand Coupal (Guy Nadon), nouvellement professeur titulaire du projet Innocence à l’université. Le condamné dont Stella tentera de prouver l’innocence, Anderson Jean-Louis (Fayolle Jean Jr), est un criminel reconnu responsable d’un meurtre dont il se dit injustement accusé. Stella devra apprivoiser le dicton de Coupal, « Mieux vaut dix coupables en liberté qu’un innocent en prison ».

Ainsi, au cours de cette première saison de 10 épisodes de 60 minutes, on suivra le cas d’Anderson qui a été déclaré coupable de meurtre il y a 15 ans. L’homme, reconnu comme membre d’un gang de rue et un proxénète, aurait assassiné l'une des filles qui travaillaient pour lui (Claudia Bouvette).

Évidemment, la trame narrative écrite par Nadine Bismuth promet de grandes émotions de même que des surprises de taille, alors que nous serons au premier rang pour témoigner de la passion et du dévouement de ces étudiantes et étudiants, sous la supervision d'un avocat criminaliste, qui tenteront le tout pour le tout afin de faire la lumière sur ce cas et innocenter ce condamné à court de recours.

À la réalisation, Catherine Therrien mettra en image cette histoire qui sera portée par une distribution de haut calibre incluant notamment Sophie Lorain, Benoît Brière, Audrey Roger, Madi Chirara, Juan Arango, Geneviève Rochette, Louis Champagne, Blaise Tardif et Linda Malo.

Noovo propose une intrigue fictive campée dans un contexte réel, celui des projets Innocence, ces cliniques de droit qui prennent en charge les cas de personnes condamnées qui se disent victimes d'erreurs judiciaires. L'affaire Jolivet demeure l'un des cas les plus notoires d'erreur judiciaire au Québec, cas qui a d'ailleurs été soutenu par le Projet Innocence.

Projet Innocence sera en ondes sur Noovo à compter du mardi 9 janvier à 20 h. La série sera aussi disponible gratuitement sur noovo.ca et sur l'application Noovo.