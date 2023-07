Mégantic s’inspire des événements réels survenus lors de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 et impliquant le plus grand déversement pétrolier terrestre en Amérique du Nord. La série va au-delà de ce que tout le monde a pu voir, ou entendre, dans les médias. Elle pose un regard profondément humain sur ce drame qui a bouleversé le Québec, le Canada et le monde entier. Chaque épisode porte sur le destin d’une ou de quelques victimes et sur l’impact du drame chez leurs proches, abordant entre autres de grands thèmes tels que l’amour, la santé mentale, la spiritualité et le deuil.