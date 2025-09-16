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Raymond Cloutier

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Jean-Nicolas Verreault et Raymond Cloutier
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Sur le tapis rouge du film <em>Nous sommes les autres</em>
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