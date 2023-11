Cette scène d'action dans STAT n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs

Ce jeudi, les téléspectatrices et téléspectateurs en ont eu pour leur argent, point de vue action, dans la quotidienne STAT.

Le désastre se dessinait depuis le début de l'épisode, alors que Pascal St-Cyr et sa soeur Emmanuelle avaient finalement accepté l'invitation de leur père à organiser un souper pour souligner l'anniversaire du décès de leur mère.

Avant d'accepter, Emmanuelle avait appris des éléments compromettant sur la mort de sa mère, laissant planer le doute que son père pouvait être impliqué dans le décès mystérieux de celle-ci. On se doutait bien que ce souper n'allait pas se dérouler dans le plaisir à l'allégresse...

Chose rapidement confirmée par l'attitude adoptée par Pascal St-Cyr, d'emblée en colère contre son paternel, toujours aussi désagréable. La soirée s'est terminée avec des poings dans le visage, alors que Pascal a complètement perdu le contrôle de ses émotions, envoyant son père et sa soeur (Suzanne Clément) valser dans le décor, sous le regard ébahi de Jérémy (Robin L'Houmeau).

Vous avez été nombreux à commenter cette scène d'action sur les réseaux, soulignant à juste titre à quel point cet épisode s'était avéré divertissant. Bien vrai!

Il faut bien sûr souligner l'apport de tous les comédiens impliqués dans cette scène. Dans la peau du paternel, Raymond Cloutier ne cesse d'être désagréable, montrant toute l'étendue de son talent. On aime franchement le détester dans le rôle de Jacques St-Cyr.

Plus encore, Normand D'Amour en a mis plein la vue en laissant aller toute sa fougue. Vraiment, ce comédien est épatant, et vous êtes nombreux à le souligner depuis hier.

Non seulement est-il formidable dans son jeu, mais saviez-vous que ce comédien a une mémoire phénoménale, reconnue partout dans le milieu?

En effet, celui-ci nous confiait récemment apprendre ses textes la veille pour le lendemain matin et le midi pour ses scènes de l'après-midi. Est-ce seulement possible? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de Normand D'Amour dans le milieu. En plus, on ne peut pas dire que ça paraisse à la caméra, son jeu étant toujours impeccable.

L'épisode de ce jeudi en fut un exemple parfait! Nous félicitons toute l'équipe pour cet épisode divertissant et rempli d'action.

STAT se poursuit jusqu'à la pause des fêtes, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé. Découvrez ici quand vous pourrez voir le dernier épisode de STAT avant les fêtes.

