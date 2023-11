Automne 2023 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

Le mois de novembre est déjà entamé. Cela signifie la fin de nos émissions préférées pour très bientôt.

Si certaines émissions sont déjà terminées, d'autres nous accompagneront pour encore plusieurs semaines, à commencer par les populaires OD Andalousie (dont la finale aura lieu le 26 novembre et l'autre de vérité, le dimanche suivant), Si on s'aimait, Chanteurs masqués ainsi que les quotidiennes STAT et Indéfendable qui seront diffusées jusqu'au 14 décembre.

Notons que les séries Portrait-robot, Le temps des framboises, Avant le crash et Fragments s'achèvent sous peu. Plus qu'un ou deux épisodes à l'horaire...

Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison :

TVA

Portrait-robot : 14 novembre

Le temps des framboises : 15 novembre

La recrue FBI : 24 novembre

Sorcières : 27 novembre

Martin Matte en direct : 30 novembre

Le bon docteur : 30 novembre

Mégantic : 31 novembre

Révolution : 3 décembre

Les moments parfaits : 6 décembre

Si on s'aimait : 7 décembre

Ça finit bien la semaine : 8 décembre

Chanteurs masqués : 10 décembre

Vlog : 10 décembre

Alertes : 11 décembre

Indéfendable : 14 décembre

Le Tricheur : 15 décembre

La Poule aux Oeufs d'or : 17 décembre

Salut Bonjour : 22 décembre

Salut Bonjour Week-end : 24 décembre

ICI Télé

Avant le crash : 13 novembre

Fragments : 14 novembre

5e rang : 27 novembre

Discussions avec mes parents : 27 novembre

À coeur battant : 28 novembre

Les yeux fermés : 29 novembre

STAT : 14 décembre

NOOVO

La guerre des fans : 13 novembre

Les vendredis OD : 24 novembre

Présumé innocent : l'affaire France Alain : 28 novembre

Club Soly : 28 novembre

Occupation Double Andalousie - Gala : 3 décembre

OD Extra : 3 décembre

Plus ou moins misérable : 4 décembre

Je viens vers toi : 5 décembre

Le maître du jeu : 7 décembre

Les débatteurs de Noovo : 7 décembre

Occupation Double Andalousie - Quotidienne : 7 décembre

Les justiciers : 8 décembre

Taxi payant : l'escouade : 8 décembre

RPM, saison 25 : 10 décembre

RPM+, saison 9 : 10 décembre

Télé-Québec

À venir...