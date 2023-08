Le safari de Joanie

La pétillante technicienne en santé animale et passionnée des animaux Joanie Lamoureux nous amène dans une réelle expédition sur les routes, sentiers et cours d’eau du Québec afin d’observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Pour ce faire, elle ira à la rencontre d’autres passionnés des animaux pour en apprendre davantage sur les espèces animales qui peuplent notre territoire. Sur son parcours, elle aura la chance de croiser des castors, des dindons sauvages, des phoques communs, des coyotes et bien plus encore! Entrecoupé de segments ludiques, drôles et rafraichissants, ce tout nouveau safari animalier permettra aussi aux plus petits et aux plus grands de faire la connaissance de plusieurs autres animaux venant d'un peu partout dans le monde.