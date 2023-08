Moi j'mange

Stéphane Bellavance anime ce magazine culinaire inspirant, déculpabilisant et franchement créatif, dans lequel il cuisine et se donne le défi de réduire peu à peu l'empreinte écologique de ce qu'il met dans son assiette, sans perdre une once de plaisir ou se compliquer la vie. Pour l'appuyer, des collaborateurs engagés, issus de la nouvelle génération en cuisine et en alimentation, lui font découvrir des solutions simples et savoureuses, parfaitement adaptées au quotidien des familles actives.