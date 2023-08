Après plus de 30 ans de silence, Paul-André Denis, François Bibeau et Marlène Cormier se retrouvent dans des circonstances quelque peu singulières. Dans la boucle, il y a aussi la place qu’occupe dorénavant Renaud Dagenais dans la vie de Paul-André et Marlène. Et celle qu’a occupée jadis Jacynthe Nadeau, morte trop jeune et figure emblématique du mythique Quatuor de Victo. Qu’est-ce que le retour de François dans la vie de Paul-André et de Marlène provoquera? Et quel sera l’impact sur leurs enfants, Tomas, Céleste et Edouard, aujourd’hui adultes? C’est au détour des rencontres, des confrontations, des face-à-face inévitables que ressurgissent des fragments du passé, qui nourrissent et éclairent le présent et l’avenir rapproché. C’est en reconstituant le parcours de nos protagonistes qu’on pourra comprendre ce que chacun est devenu, et qu’on pourra percevoir en filigrane la logique implacable qui les place, encore, face à des choix décisifs.