Les yeux fermés

21 septembre 1994. Après le souper, Simon Dénommé, 15 ans, s’en va au dépanneur en vélo. Il ne rentre pas à la maison. Le lendemain, on repêche son corps dans la rivière.

27 ans plus tard, Élise, 38 ans est toujours obsédée par la mort de ce frère. Cette disparition a bouleversé sa vie et plusieurs de ses questions n’ont pas obtenu de réponses. Plus Élise creuse, plus le brouillard entourant les circonstances de la disparition de Simon s’épaissit. Que s’est-il réellement passé? Dans sa quête de vérité, elle s’adjoint plusieurs témoins du passé dont un ancien animateur de pastorale qui a bien connu Simon. Ce qu’elle découvrira changera à jamais sa perception des événements.