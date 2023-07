Dans Plus ou moins misérable, les participants feront équipe avec une personnalité connue afin de déterminer quelle situation, entre deux exemples - du genre : est-ce plus troublant de se faire attaquer par un animal dans un zoo, ou de perdre sa main en faisant de la saucisse maison? - est la plus misérable. Les énoncés sont des histoires vraies qui ont été évaluées par des experts en comportement humain. Ceux-ci leur ont attribué une note entre 0 et 100, basée sur trois éléments : la douleur physique ressentie, le choc émotionnel et l'impact psychologique à long terme. Le concurrent qui fera les meilleures prédictions quant aux archives photos et vidéos présentées pourra remporter jusqu’à 3 000 $.