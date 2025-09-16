Accueil
Ce comédien de renom arrive dans Dumas la semaine prochaine

Ça promet, encore une fois!

Dumas
Stéphanie Nolin
Stéphanie Nolin

La deuxième saison de Dumas bat son plein depuis deux semaines et déjà, les téléspectatrices et téléspectateurs sont happés par l'intrigue prenante concoctée par l'auteur Luc Dionne.

Entre le réveil brutal de Charlie (Lili Francke Robitaille) après une tentative de suicide et l'infiltration d'Éric Bonin (Vincent Leclerc) en prison pour tenter de comprendre une erreur judiciaire, les adeptes ont de quoi se divertir.

Voilà que dès la semaine prochaine, un nouveau cas mystérieux atterrit sur le bureau de nos enquêteurs privés préférés. C'est Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas) qui prendra l'affaire en main, celle d'une disparition.

En effet, une femme, jouée par Pascale Desrochers (voir sa photo ici) se présente chez Intelco, pour expliquer qu'elle a perdu toute trace de son père, Jean-Paul Michaud. Les détails sont accablants, comme si celui-ci s'était volatilisé après la vente de sa maison. Que se passe-t-il vraiment?

Dans le rôle du paternel disparu... ou pas, on retrouve le comédien de renom Raymond Cloutier (voir sa photo ici), qu'on avait vu précédemment dans STAT, dans le rôle de Jacques St-Cyr, le père d'Emmanuelle et Pascal.

Cette histoire promet de nous tenir particulièrement captifs dans les prochains épisodes!

DUMAS se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

