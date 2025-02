Pascal St-Cyr se mettra-t-il dans de beaux draps cette semaine dans STAT?

La nouvelle directrice de l'hôpital pourrait-elle retomber dans les bras du charmant Pascal St-Cyr?

Le synopsis de l'épisode de lundi nous donne un certain indice : Les activités de l’hôpital sont perturbées par une panne d’électricité et on cherche à comprendre pourquoi les génératrices n’ont pas pris le relais. Chacun fait du mieux qu’il peut dans les circonstances. Régis et Isabelle diffèrent d’opinion sur les mesures à prendre. L’incident donne l’occasion à Claude et à Pascal d’avoir une bonne conversation.

Par ailleurs, on voit que l'oncologue rend visite à son père (Raymond Cloutier) et que les choses pourraient mal tourner.

Si l'on se fie aux images dans la bande-annonce, on voit Pascal empoigner un bâton de golf alors qu'il visite son paternel. Pourrait-il se laisser emporter une fois de plus par la colère et faire des dégâts?

Pendant ce temps, Sophia (Ludivine Reding) se retrouve elle aussi dans une position compromettante, dans le noir avec un Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) plus que suspect. Les téléspectateurs pensent d'ailleurs comprendre ce que Pascal St-Cyr a contre lui. Lisez l'hypothèse populaire juste ici.

Il faudra être au rendez-vous cette semaine, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada pour voir ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous a préparé.