STAT : Les téléspectateurs pensent savoir ce que Pascal a contre Lamy

Cette semaine, dans STAT, Pascal (Normand D'Amour) avouait à sa soeur qu'il avait recommandé à la direction d'engager Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) comme nouveau Directeur des services professionnels parce qu'il avait des armes contre lui et espérait ainsi le faire congédier et retrouver son poste.

Bien que l'oncologue n'ait pas voulu dire à Manu (Suzanne Clément) les choses qu'il savait sur Lamy, les téléspectateurs ont constaté au cours de la semaine que l'attitude du DSP envers l'infirmière Sophia (Ludivine Reding) était étrange.

« Je pense absolument que c'est un prédateur sexuel, juste sa façon de regarder Sophia. Je ne le trust vraiment pas... »

« Il recrute que des femmes 🧐 »

« Il est bizarre. J'ai vraiment hâte qu'on lui montre la porte. Je ne lui fais pas confiance du tout. Puis Sophia va se mettre dans le trouble avec lui. »

Son comportement lors de la panne d'électricité à Saint-Vincent était particulièrement repoussant. En effet, il a dit à la jeune infirmière qu'ils pouvaient poursuivre la conversation, même s'il n'avait plus de lumière dans la pièce. On a pu sentir Sofia un peu plus sur ses gardes, mais est-il trop tard, a-t-elle trop mis sa main dans l'engrenage?

Il est fort possible que ce soit cette information que Pascal détienne contre Lamy : des allégations d'inconduites sexuelles dans ses cliniques. Mais, est-ce que Pascal regrettera d'avoir appuyé sa candidature si Sofia devient sa victime avant qu'il puisse intervenir auprès de la direction?

Nous avons bien hâte de voir comment tout cela se développera.

Découvrez ici ce qu'Emmanuel Bilodeau pouvait nous dire sur son personnage.

Précisons que lundi prochain, les activités de l’hôpital seront toujours perturbées par la panne électrique et on cherchera à comprendre pourquoi les génératrices n’ont pas pris le relais. Chacun fera du mieux qu’il peut dans les circonstances. Régis (François L'Écuyer) et Isabelle (Geneviève Schmidt) diffèreront d’opinion sur les mesures à prendre. L’incident donnera l’occasion à Claude (Caroline Néron) et à Pascal d’avoir une bonne conversation.

Voyez ici quand sera diffusé le dernier épisode de la version quotidienne de STAT.