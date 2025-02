Emmanuel Bilodeau aborde son arrivée dans STAT : « J'aimerais rester là longtemps »

Nous avons eu le bonheur de croiser, cette semaine, le sympathique comédien Emmanuel Bilodeau et de lui jaser de son arrivée fracassante dans STAT.

Celui-ci y incarne le docteur Laurent Lamy, nouveau directeur des services professionnels par intérim de l'hôpital Saint-Vincent, un homme d'affaires déterminé et strict, avec qui les employés n'ont pas tellement envie de traiter. Un contre-emploi pour le comédien, dont la personnalité est à mille lieues de celle du médecin. Ravi par ce nouveau défi qui se présente pour lui, Emmanuel Bilodeau a bien voulu nous parler de ce personnage énigmatique, qui semble avoir Pascal St-Cyr (Normand D'amour) dans sa manche.

« Tu sais, j'étais nerveux d'embarquer dans STAT. C'est une grosse affaire! Et ça fait longtemps que je rêve d'être dans une quotidienne, de vivre c'est quoi un peu ça », nous dit d'emblée de comédien réjoui, qui nous a habitués à des rôles plus fougueux par le passé.

« J'ai vraiment été bien accueilli par Lou-Pascal Tremblay, par hasard. Je l'ai croisé dans le stationnement. Puis il était tellement fin. Il m'a présenté, il m'a montré le studio. Il a pris du temps pour me montrer toute la patente. Chaque acteur a été super fin avec moi. Ma première grosse scène, les premières scènes au début, c'était dans la salle de réunion avec Normand D'Amour, Suzanne Clément et tout. Quand on a fini la tournée, on m'a fait "Bon, bravo Emmanuel!" Tu sais, ils m'ont vraiment bien accueilli, j'étais stressé. »

Ça fait chaud au cœur d'être accueilli de même par une équipe, pour un personnage qui est quand même détestable, eux sont super fins avec moi dans la vraie vie.

Quand on lui demande si son personnage est là pour rester un bon moment dans STAT, le comédien nous offre la réponse suivante : « Non, je ne sais rien. Ils ne m'ont pas parlé de rien. Ils m'ont dit "Veux-tu embarquer?" Tu sais, ils remplacent temporairement le DSP. Temporairement, ça peut être pendant deux ans. Ça peut être pendant deux jours, deux semaines, deux mois. Je n'ai aucune idée. J'aimerais ça rester l'an prochain, j'aimerais ça rester 8 ans! »

« Parce que moi, j'ai de l'énergie à donner comme acteur. Je suis redevenu un acteur. Tu sais, j'étais longtemps dans l'humour. Depuis 2014, je suis full-time en humour. Je fais deux one-man-shows. Là, je suis vraiment tanné d'être tout seul. »

Ce faisant, on pourra aussi le retrouver su scène, avec la gang des Boys qui se lanceront dans une tournée québécoise.

Si ça arrête tout de suite ou plus tard, j'aurai été content de jouer là-dedans. Je suis vraiment reconnaissant.

Que peut nous dire Emmanuel Bilodeau sur la suite de l'intrigue avec son personnage? Bien peu de choses évidemment, alors qu'il conserve l'omerta qui enveloppe cette production. Mais il nous dit quand même, en riant : « J'espère que les fans de STAT vont être capables de faire la part des choses entre moi et le personnage. Parce que ce n'est pas moi qui écris les textes. Ce n'est pas moi qui décide des actions que j'aurai à poser dans ce personnage. »

Ce faisant, on comprend que le docteur Lamy ne deviendra pas agréable avec ses collègues de travail du jour au lendemain, comme nous avons d'ailleurs pu le voir avec le nouveau psychiatre de Saint-Vincent, joué par Jean-Philippe Perras.

« Vous allez me voir beaucoup dans les prochaines semaines », nous offre-t-il en guise de conclusion.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.