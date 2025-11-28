Accueil
Sophie Lorain s'ouvre pour une rare fois sur sa relation avec sa mère

« Tu sais, maman elle a 94 ans. »

Image de l'article Sophie Lorain s'ouvre pour une rare fois sur sa relation avec sa mère
Par Zachary Barde

Ce lundi, la comédienne et productrice Sophie Lorain sera de passage au balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu.

Si l'influente femme profitera évidemment de sa visite pour aborder sa florissante carrière, celle-ci s'est également prononcée pour une rare fois sur sa relation avec sa mère, la seule et unique Denise Filiatrault. Dans un extrait d'un segment fort émouvant, Sophie affirme :

« Oui, oui, je la vois tous les jours. Je lui parle tous les jours. Je la vois peut-être pas tous les jours, mais je lui parle tous les jours, oui. »

Marie-Claude demande ensuite si mère et fille ont continué à entretenir une relation, ce à quoi Sophie répond :

« Je dirais maintenant plus qu'avant. Puis aujourd'hui, c'est un peu ma soeur et moi qui avons pris le relai de la protéger, de la rassurer, de l'aider. Tu sais, maman elle a 94 ans. [...] Je ne sais pas comment l'habiter [la perte d'un être cher] mais tu sais, en cas où je voudrais l'oublier, ma mère nous le rappelle constamment. Elle nous dit tout le temps : "Les filles, j'ai 94 ans. Arrangez-vous comme vous voulez, fumez-les, buvez-les, enroulez-les dans du papier, c'est 94 ans pareil. Alors, attendez pas ou essayez pas." C'est comme si, encore à 94 ans, on essayait des fois de passer par des petits chemins de traverse pour lui dire fais attention à ça, ou bois ceci, ou mange cela. Puis elle me dit : "J'ai 94 ans." »

Des confidences très touchantes de la part de Sophie, qu'on sent très près de sa maman.

Rappelons qu'un peu plus tôt cette année, la grande Denise Filiatrault a annoncé qu'elle quittait un projet de longue date, après de nombreuses décennies. Les détails ici. On l'a retrouvé peu après, plus resplendissante que jamais, dans une nouvelle photographie. C'est à voir dans cet article.

Chaque semaine, le balado Ouvre ton jeu voit des entrevues menées à bien par Marie-Claude Barrette avec ses invités, dans un concept dont on ne se lasse guère. C'est à écouter chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute.

