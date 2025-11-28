Sophie Lorain s'ouvre pour une rare fois sur sa relation avec sa mère

Ce lundi, la comédienne et productrice Sophie Lorain sera de passage au balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu.

Si l'influente femme profitera évidemment de sa visite pour aborder sa florissante carrière, celle-ci s'est également prononcée pour une rare fois sur sa relation avec sa mère, la seule et unique Denise Filiatrault. Dans un extrait d'un segment fort émouvant, Sophie affirme :

« Oui, oui, je la vois tous les jours. Je lui parle tous les jours. Je la vois peut-être pas tous les jours, mais je lui parle tous les jours, oui. »

Marie-Claude demande ensuite si mère et fille ont continué à entretenir une relation, ce à quoi Sophie répond :

« Je dirais maintenant plus qu'avant. Puis aujourd'hui, c'est un peu ma soeur et moi qui avons pris le relai de la protéger, de la rassurer, de l'aider. Tu sais, maman elle a 94 ans. [...] Je ne sais pas comment l'habiter [la perte d'un être cher] mais tu sais, en cas où je voudrais l'oublier, ma mère nous le rappelle constamment. Elle nous dit tout le temps : "Les filles, j'ai 94 ans. Arrangez-vous comme vous voulez, fumez-les, buvez-les, enroulez-les dans du papier, c'est 94 ans pareil. Alors, attendez pas ou essayez pas." C'est comme si, encore à 94 ans, on essayait des fois de passer par des petits chemins de traverse pour lui dire fais attention à ça, ou bois ceci, ou mange cela. Puis elle me dit : "J'ai 94 ans." »

Des confidences très touchantes de la part de Sophie, qu'on sent très près de sa maman.

Rappelons qu'un peu plus tôt cette année, la grande Denise Filiatrault a annoncé qu'elle quittait un projet de longue date, après de nombreuses décennies. Les détails ici. On l'a retrouvé peu après, plus resplendissante que jamais, dans une nouvelle photographie. C'est à voir dans cet article.

Chaque semaine, le balado Ouvre ton jeu voit des entrevues menées à bien par Marie-Claude Barrette avec ses invités, dans un concept dont on ne se lasse guère. C'est à écouter chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute.