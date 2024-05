Cette comédienne connue tiendra un rôle neuroatypique dans la série Temps de chien

Plus tôt cette semaine, notre équipe s'est immiscée dans les coulisses de Temps de chien, qui entamait les tournages de sa seconde saison il y a une dizaine de jours à Montréal. Sous peu, ils s'envoleront pour les Îles-de-la-Madeleine, où une majorité des images seront captées.

Nous avons ainsi eu l'occasion de partir à la recherche d'informations en primeur à propos de cette suite à la comédie familiale mettant en vedette François Bellefeuille, coauteur et coproducteur du projet. Dans ce nouveau chapitre, qui reprend environ un an après le dernier épisode, les enjeux principaux auxquels se confronteront les personnages concernent la crise environnementale, qui est un problème bien visible dans ce coin de la province.

« Le terrain et la maison d'Antoine sont en danger. Finalement, la maison d'Antoine peut tomber dans la mer à tout moment. Donc, ça le bouleverse totalement. Ce choc-là, de cette érosion qui met son bonheur en danger, va le plonger dans une épopée assez rocambolesque. Et il va finalement s'embarquer dans une espèce de quête. », nous confiait la tête d'affiche du projet.

Le Dr Antoine Meilleur intégrera donc un groupe activiste « pas très clair », qui sera fondé par Stéphane (Robin-Joël Cool).

Avec cette nouvelle intrigue, on pourra rencontrer de nouveaux personnages, dont Annie, une écologiste campée par Sonia Cordeau. Un rôle bien particulier pour la comédienne, comme elle interprètera une personne dans le spectre de l'autisme.

Cette dernière nous donnait quelques détails concernant ce nouveau défi :

« C'est une affaire que je n'ai jamais faite! C'est une personne très focussée sur son but, donc, celui de rendre la clinique vétérinaire écoresponsable. Donc, elle est très à son affaire, très carrée, très froide aussi, quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup d'émotions en jeu, c'est vraiment plus sa mission [qui l'anime]. »

Comment camper un personnage neuroatypique, peu représenté en télé, sans tomber dans la caricature? Sonia s'est beaucoup préparée. « J'ai regardé beaucoup d'affaires par rapport à ça. Je me suis inspirée de plein de gens. J'y vais dans la simplicité, à partir du texte de François et d'Olivier. Donc, tout part de là. C'est assez bien décrit, comment ils la voyaient, tout ça, donc je suis partie de leur vision. J'ai fait des recherches, on se nourrit de plein d'affaires. Mais je vais, comme d'habitude, y aller avec mon instinct. »

Aussi parmi les nouveaux personnages, cette seconde saison nous permettra de découvrir Dave (Joseph Martin), un écologiste extrémiste « assez crinqué ».

Par ailleurs, l'attachant Steve Laplante sera aussi de la partie, dans le rôle de Pascal, un attaché politique... Enfin, André Ducharme sera lui aussi un nouveau visage de la distribution, comme il campera un rôle à la mairie.