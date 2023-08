Cet humoriste connu décroche un rôle audacieux dans À coeur battant

L'humoriste et comédien Jean-Michel Anctil a décroché un rôle dans la suite d'À coeur battant, série écrite par Danielle Trottier pour ICI Télé.

Il avait d'abord laissé une hypothèse sur ses réseaux sociaux, sous la forme d'une mystérieuse photo de prison. Vous pouvez la voir ci-dessous. Il y écrivait : « Toi ton mercredi se passe bien? 😜 »

Il a finalement confirmé l'information hier, lors de son passage à Bonsoir Bonsoir.

Celui-ci indique qu'il interprètera un détenu. On peut donc présumer qu'il côtoiera Hervé Dubois, personnage trouble interprété avec brio par Marc Messier et qui est en processus pour une libération conditionnelle après 25 ans de prison.

Jean-Michel Anctil indique ceci à propos de son personnage : « Tu sais, souvent on se pose la question : si quelqu'un s'attaque à mon enfant, comment je réagirais? Je ne sais pas ce que je peux dire de mon personnage, je m'excuse si je révèle des punchs. Ma fille a été victime d'un acte criminel et moi je décide de me venger. »

Il poursuit : « On comprend son geste. Ce n'est pas un geste acceptable, mais on comprend ce qui a poussé cet homme-là à faire ça. Il est rempli d'amour. C'est un geste violent, mais le personnage n'est pas violent. C'est ça qui est intéressant de jouer. Faut amener une certaine sympathie, mais en même temps ,tu fais oui mais tu as fait de quoi de grave. »

Voilà qui est très prometteur!

Rappelons que nous vous dévoilions cette semaine le synopsis complet pour cette suite très attendue d'À coeur battant. On y laisse entrevoir un avenir complexe pour les deux protagonistes.

Notons qu'un autre comédien et animateur se joint à la distribution cette saison. Les détails à ce sujet sont ici.

À coeur battant reprend du service le mardi 12 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

