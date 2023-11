Un vent de fraîcheur débarque des Îles avec Temps de Chien, la première comédie de François Bellefeuille

La nouvelle série Temps de chien, fruit de la collaboration entre l’humoriste François Bellefeuille et Olivier Thivierge, réalisée par François St-Amant et produite par Guillaume Lespérance, transcende les frontières de la comédie conventionnelle. Composée de 12 épisodes de 30 minutes, la saga sera mise en ligne dès ce jeudi 16 novembre sur l’extra d’ICI TOU.TV. Attention, rires garantis !

Découvrez ci-bas nos images du visionnement de presse.

L’intrigue gravite autour du Dr Antoine Meilleur (François Bellefeuille), un vétérinaire et animateur télé à succès, dont la vie bascule après un scandale médiatique. Au-delà de sa réputation et de ses émissions, c’est son centre vétérinaire et son entreprise de produits pour animaux qui sont menacés.

Pour échapper à la tourmente, sous les bons conseils de sa partenaire d’affaires Manon (Nathalie Breuer), Antoine s’exile temporairement aux Îles-de-la-Madeleine. C’est dans cet univers que se dessine le cadre d’une série qui mélange habilement humour décalé et moments touchants. La légèreté comique et la splendeur des paysages forment un contraste étonnant, qui donne un résultat plutôt rafraîchissant et agréable à regarder.

Plus qu’un décor pittoresque ; les Îles deviennent un élément fondamental de l’histoire. Le personnage d’Antoine doit non seulement faire face à son nouveau statut, mais aussi se réinventer dans cet environnement insulaire, un défi qui lui soulève des questions existentielles et l’invite aux réflexions morales. Il fera la rencontre de Stéphane (Robin-Joël Cool), un voisin marginal et excentrique, puis éventuellement, du Dr Armand Lapierre (Gaston Lepage), un vétérinaire qui aurait bien besoin d’un coup de main.

Kim, la femme d’Antoine (Émilie Bibeau), qui le rejoint plus tard avec leur fils, apporte une dimension humaine et démontre une solidarité amoureuse agréable. Mention toute spéciale à Éric Bernier, qui est hilarant dans son interprétation parodiée du beau-frère millionnaire, JF.

Malgré ses conversations loufoques et parfois peu probables, on s’immerge dans l’évolution du Dr Meilleur. François, qui en plus de coécrire et de jouer le rôle principal coproduit, témoigne de son désir de créer une œuvre qui captive le public. « J’ai voulu écrire une série où on s’attache, où on veut savoir ce qui va arriver. » Cette implication personnelle se ressent dans son interprétation d’Antoine, auquel on se lie, malgré ses maladresses.