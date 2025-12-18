Vous ne voulez pas manquer le Pestacle de fin d'année des enfants du lait!

Le 31 décembre, les chaînes de Bell Média sautent à pieds joints dans la tradition des fêtes de fin d'année, en proposant une émission spéciale rétrospective, faite par et pour des enfants : Le pestacle de fin d'année. Et pas n'importe quels enfants, les enfants de La famille du lait, qui font notre ravissement dans des publicités de Noël année après année!

Nous avons eu l'occasion de visionner en avance cette nouvelle proposition, et nous pouvons d'ores et déjà vous dire que c'est une formidable idée, que vous ne voudrez pas manquer. On y retrouve quelques visages enfantins connus, dont Simone Bellemare-Ledoux (STAT, Alertes) et Théo Frappier (Avant le crash), et d'autres moins connus qu'on découvre avec grand bonheur : Mila Chanoine, Agathe Joly, Oskar Léonard, Rose Joly et Damien Boutros.

À ceux-ci s'ajoutent une distribution adulte composée des comédiennes et comédiens Marie-Laurence Moreau, Steve Laplante, Anna Beaupré Moulounda, Francis William Rhéaume, Maxime Cormier, Joanie Poirier, Vincent Archambault et Guillaume Legault.

Voyez la bande-annonce dans l'entête ci-dessus.

Le concept est assez simple et rappellera des souvenirs à tous les parents : le fameux spectacle (ou pestacle) que les enfants veulent souvent donner devant les oncles et les tantes durant les rassemblements familiaux. Cette présentation festive devient le prétexte pour faire une rétrospective des éléments marquants de 2025, par des enfants et pour des enfants. Toute la famille saura toutefois en profiter, promis, puisque les textes sont à la hauteur autant que le jeu des comédiennes et comédiens, tous si attendrissants.

Rien ne leur échappe à ces mignons enfants du lait! Pour cette raison, ils abordent autant la situation chez nos voisins du Sud depuis l'arrivée du nouveau Président, les déboires du Canadien avec une parodie délicieuse de Martin St-Louis, la popularité des Labubu, les sautes d'humeur de Serge Denoncourt à Quel talent!, la folie du 6-7, les chansons populaires et bien plus! En 30 minutes, ces talentueux interprètes réussissent à nous faire revivre les bons et moins bons côtés de la dernière année, en nous faisant régulièrement rire. Un clin d'oeil au classique La guerre des tuques, qui clôt cette première édition, touche la cible à tous les égards. On en veut plus!

En outre, nous espérons que cette proposition de Bell Média se transforme en une tradition annuelle, de la même manière que le spécial Infoman et le Bye Bye à Radio-Canada. Nous sommes heureux de voir que d'autres réseaux ont décidé de tenter leur coup pour nous divertir le 31 décembre, en espérant que ce ne soit pas la dernière fois.

Ce spécial du réveillon du Nouvel An pas comme les autres est écrit par Mickaël Gouin, en collaboration avec Patrice Ouimet, qui prend également en charge la réalisation, avec Kristine Metz à la script-édition.

L’émission sera présentée en simultané le 31 décembre à 18 h 30 sur Crave, Noovo, Canal Vie, Canal D et Z. À vos enregistreurs tous!