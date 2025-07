Inspirez expirez, saison 2 : La magie opère toujours!

Vous vous cherchez un divertissement à la fois léger et intelligent pour les prochains jours, tandis que la pluie ne semble pas vouloir prendre une pause? Voici la solution : la deuxième saison d'Inspirez expirez, qui débarque sur CRAVE ce jeudi, comme un beau vent de fraîcheur. On y retrouve évidemment Sonia Cordeau et Virginie Fortin, dont les personnages sont de nouveau emportés dans un tourbillon de mésaventures complètement déjantées! La proposition n'a rien perdu de sa superbe et séduira assurément encore un large public!

Toujours marquées par les événements qui se sont joués dans la première saison - une retraite en forêt qui a viré au cauchemar - Sophie et Vicky sont maintenant colocataires, au grand dam de Sophie qui ne cherche qu'à avoir un peu d'air, après sa rupture avec Sam. C'est alors que les filles reçoivent une menace à peine déguisée, un animal mort laissé sur le pas de leur porte, accompagné d'une note pour le moins cryptique. En vérifiant auprès des autres personnes ayant survécu à la retraite de yoga meurtrière, celles-ci se rendront bien compte qu'un danger plane pour tous. Avec l'aide de Damien, le policier nonchalant, elles tenteront de faire la lumière sur cette affaire, tandis que les cadavres d'animaux s'empilent. Pendant ce temps, leur amie Geneviève (Katherine Levac) espère trouver sa lumière intérieure en suivant les enseignements d'Étincelle, une motivatrice qui a toutes les apparences d'une gourou. Vicky et Sophie arriveront-elles à la faire sortir de cette secte?

Voyez la bande-annonce en entête.

Voilà les bases de cette suite complètement farfelue, concoctée par Sonia Cordeau, qui vous fera rire dès les premières minutes. En opposant des personnalités tranchées, l'autrice s'assure de faire encore des flammèches, pour ne pas dire des étincelles, tandis que les quiproquos et les désastres s'additionnent à l'écran. Si la trame de la secte semble un peu plus grossière, on voudra absolument savoir quelle est cette menace qui pèse sur les survivants de la retraite de yoga. Ce n'est pas la meurtrière de la première saison qui remet ça, puisqu'elle croupit derrière les barreaux. Qui est donc la nouvelle crapule?

Par ailleurs, l'un des éléments les plus intéressants de cette suite est cette idylle involontaire et sulfureuse qui naît entre Sophie et le policier Damien, joué par l'excellent Steve Laplante, qui semblent attirés l'un à l'autre comme des aimants, malgré leur dégoût respectif. Dans ces scènes, Sonia Cordeau et son partenaire sont absolument hilarants et on en voudrait toujours plus!

Katherine Levac joue les envoûtées, tandis que Virginie Fortin se montre plus angoissée et lesbienne que jamais. Émilie Bibeau, Emmanuel Bilodeau, Josée Deschênes, Simon Gouache, Simon Lacroix, Naadei Lyonnais, Luis Oliva, Lily Thibeault et Audrey Talbot sont les nouveaux visages qui s'ajoutent à l'intrigue. Encore une fois, ils vous livreront une quantité impressionnante de répliques cultes!

Jean-François Chagnon reprend sa juste place derrière la caméra, épaulé par Sarah Pellerin. Ensemble, ils continuent d'envelopper ce projet d'une couche de folie supplémentaire. Le résultat s'avère tout aussi irrésistible que la première saison et promet de nous surprendre à tous les tournants. Pour vrai, il ne faut pas s'arrêter à cette deuxième saison, on en veut plus!

Les cinq premiers épisodes d'Inspirez Expirez saison 2 seront offerts sur Crave dès ce jeudi 3 juillet, suivis des cinq derniers le 7 août.

Voyez ci-dessous nos images prises lors de notre visite de plateau.