Cet humoriste populaire interprètera le père de Pouliot dans l'ultime saison de Léo

Le personnage de Pouliot, que joue Hubert Proulx avec une fougue hors de l'ordinaire, nous en met plein la vue depuis ses débuts et s'avère assez marquant. Le comédien nous disait d'ailleurs à ce sujet, en début de saison : « Cette saison-ci, on va suivre chacun des personnages. C'est quasiment comme des making-of des personnages. Il va y avoir un épisode complet sur Pouliot. Ça va être des feux d'artifice! (rires) »

Dans l'ultime saison, Léo et Cindy se retrouvent toujours un peu malgré eux mêlés aux histoires de Walton. Heureusement, ils coulent des jours heureux, ce qui leur laisse le temps d’être là pour leur gang. Plus ça change, plus c’est pareil, on en voit de toutes les couleurs : des couples se font et se défont, d’autres découvrent les applications de rencontre, ou les mondes fantastiques, certains tombent dans un délire religieux…

Depuis le début, cette série humoristique, écrite par Fabien Cloutier , Steve Laplante , Sonia Cordeau et Joëlle Bond , nous convie à suivre Léo dans ses aventures à Walton, auprès de sa famille et ses amis. De célibataire endurci, il est maintenant en couple et père de famille.

C'est dès le 10 janvier prochain que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront plonger dans la cinquième et ultime saison de la série Léo . La bande-annonce est d'ailleurs disponible ci-dessous.

Il poursuit : « En même temps, Pouliot au début, on aimait l'haïr, mais un moment donné les gens ont commencé à le trouver attachant. Au fil du temps, on a creusé un peu plus dedans et il est devenu plus attachant, moins en superficie. Il y a ce côté-là qui va ressortir. On va le connaître un peu plus dans son coeur. »

Hubert Proulx nous fait une confidence, à propos de ce rôle qui s'est terminé l'année dernière pour lui : « Quand j'ai fini ça, j'étais content parce que j'étais trop dans le jus. Je jouais Dehors Novembre et on a fini ça en tournant des scènes de shop de nuit. Sauf que quand je suis tombé en congé, j'ai pogné un gros down de Pouliot. Je me suis ennuyé de lui, il fait partie de moi. Je l'ai vraiment aimé! J'aimerais le revisiter un jour. » D'ailleurs, le comédien ne dirait pas non à une série dérivée sur ce personnage. C'est d'ores et déjà lancé dans l'univers!

Ce sera un véritable plaisir de renouer avec toute cette belle distribution pour les 12 derniers épisodes.

Léo, saison 5, dès le mercredi 10 janvier, 21 h, à TVA et TVA+. Disponible en rafale le 10 janvier sur Club illico.