Dans cet épisode, Ariane ( Shanti Corbeil Gauvreau ), la fille de Karine ( Sylvie De Morais-Nogueira ), annonce son départ à Montréal afin d’y poursuivre ses études. Cela représente tout un changement, surtout pour Karine qui s’inquiète de voir sa fille quitter le nid familial. Léo et Chabot décident de les accompagner dans la métropole pour aider Ariane à s’installer. Ils mettront tous la main à la pâte pour s’assurer que l’appartement et les colocs de la jeune femme répondent à leurs critères.

C'est avec un bonheur non dissimulé que nous avons pu visionner le premier épisode de l'ultime saison de Léo , avec autant d'attente que d'appréhension à voir la fin arriver. On y retrouve tous nos personnages préférés de Walton, dans une saison unique et pittoresque, où les auteurs ont décidé d'offrir un épisode à chaque personnage clé. Vous n'aurez donc pas droit à une histoire en continu. Par contre, cette démarche artistique astucieuse rendra les adieux plus faciles avec chacun d'eux.

Nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que cet épisode lance franchement bien la saison et vous fera hurler de rire. La raison pour cela? Marc Labrèche, évidemment!

Celui-ci revient dans la peau de l'intarissable Couture, toujours débordant de préjugés, de commentaires sur tout et d'émotions au kilo. Cette fois, celui-ci s'inquiète de voir ses amis quitter pour la Métropole, dépeinte comme le diable, et de ne jamais les voir revenir. Bien sûr, l'exagération est à son comble dans ces 20 minutes bien tassées, mais le résultat est particulièrement heureux.

Encore une fois, les auteurs de la série, menés par Fabien Cloutier, nous font la preuve qu'ils peuvent naviguer entre la comédie et le drame avec la plus grande aisance, passant de l'un à l'autre en un claquement de doigts. Le talent des comédiens, tous plus bons les uns que les autres, doit aussi être crédité ici. Parions qu'il ne faudra pas garder nos mouchoirs hors de portée.

Malgré la truculence de certains personnages, l'authenticité n'est jamais bien, nous rappelant à tout un chacun des moments de notre propre quotidien. C'est d'ailleurs ce qui a fait le charme et la réussite de cette série, tricotée avec amour. C'est avec beaucoup de tristesse que nous devrons cette saison faire nos adieux à Walton, ses péripéties et ses chaleureux personnages. Mais avant d'y arriver, nous avons plusieurs épisodes à nous mettre sous la dent, 12 pour être plus précis.

Léo arrivera en rafale sur Club illico le 10 janvier. La diffusion hebdomadaire débutera aussi au même moment à TVA, à 21 h.

Rappelons que l'indomptable Pouliot (Hubert Proulx) aura droit à son épisode, dans lequel on pourra faire la connaissance de son père, interprété par un humoriste bien connu. Le troisième épisode de cette dernière saison leur est consacré. Vous pouvez les voir dans la galerie ci-dessous.