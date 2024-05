Vous pouvez dès maintenant revoir ces deux séries cultes

Ceux et celles qui ont vécu un deuil en terminant le visionnement des trois saisons de C'est comme ça que je t'aime peuvent dorénavant se plonger dans les deux précédentes séries de l'auteur François Létourneau, tout aussi cultes.

En effet, l'Extra d'ICI Tou.tv vient de rendre accessible à ses abonnés les deux saisons de Série noire, de même que les trois saisons des Invincibles, deux séries qui tiennent du chef d'oeuvre et qu'il faut absolument avoir vues.

Écrite par François Létourneau et Jean-François Rivard, qui réalise aussi la série, Série noire met en vedette François Létourneau, Vincent-Guillaume Otis, Louise Bombardier, Guy Nadon, Édith Cochrane, Anne-Élisabeth Bossé, Marc Beaupré, Caroline Bouchard, Alain Zouvi, Hugo Dubé, Jacques L’Heureux et Martin Drainville, avec la participation exceptionnelle de Bernard Derome à la narration.

La série raconte l’histoire de Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau qui, après l’échec critique de leur populaire mais invraisemblable série juridico-policière « La loi de la justice », sont contraints d’en écrire la suite. Pour sauver leur honneur et apporter un souffle de vérité à leur deuxième saison, ils se lancent dans une folle quête d'inspiration qui les amène à infiltrer, à leurs risques et périls, les milieux policiers, juridiques et criminels. Une quête de vraisemblance qui pousse les auteurs dans des aventures encore plus rocambolesques que celles de leurs personnages.

Diffusée en 2014 et 2016, Série noire a remporté 15 Prix Gémeaux.

Rappelons-nous que Marc Beaupré y avait fait beaucoup de bruit avec son personnage de Marc Arcand.

Écrite aussi par François Létourneau et Jean-François Rivard, qui réalise à nouveau la série, Les invincibles met en vedette Pierre-François Legendre, François Létourneau, Patrice Robitaille, Rémi-Pierre Paquin, Patrick Drolet, Catherine Trudeau, Kathleen Fortin, Amélie Bernard, Germain Houde, Louise Bombardier, Isabel Richer et Donald Pilon.

Diffusée entre 2005 et 2009, la série suit P-A (François Létourneau), Carlos (Pierre-François Legendre), Steve (Patrice Robitaille) et Rémi (Rémi-Pierre Paquin) qui, voyant la trentaine frapper à leur porte, sont hantés par un terrible constat : celui de ne pas avoir assez profité de la vie. Ayant passé leur vingtaine à bâtir des relations amoureuses durables, ils décident donc de vivre, ensemble, une année sabbatique empreinte d'exploration, de liberté et de conquêtes. Et pour s'assurer du sérieux de leur démarche, ils conviennent d'un pacte régi par une charte.

Les invincibles a remporté 8 Prix Gémeaux.

Encore une fois, cette série nous avait permis de découvrir des personnages pittoresques, comme Lyne la pas fine.

Si vous n'avez rien à vous mettre sous la dent en cette période de plus grande sécheresse télévisuelle, c'est absolument à voir!

Retrouvez toutes les saisons de Série noire, Les invincibles et C'est comme ça que je t'aime au même endroit, sur ICI TOU.TV EXTRA.