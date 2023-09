Les Invincibles

Rémi, Carlos, Pierre-Antoine et Steve ont 29 ans, ou à peu près. Ils voient la trentaine frapper à leur porte et sont hantés par un terrible constat : celui de ne pas avoir assez profité de la vie. Ayant passé leur vingtaine à bâtir des relations amoureuses durables, ils décident donc de vivre, ensemble, une année sabbatique empreinte d'exploration, de liberté et de conquêtes. Et pour s'assurer du sérieux de leur démarche, ils conviennent d'un pacte régi par une charte.